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Премьер Израиля заявил о переходе операции в Газе на третий этап: что это значит

Премьер Израиля заявил о переходе операции в Газе на третий этап: что это значит
Фото: Getty Images

Война Израиля против ХАМАС вступила в третий этап.

Об заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на заседании Кабинета министров, сообщает Интерфакс.

— Первый этап — блокировка — завершен. Второй этап — это обстрел их с воздуха, он продолжается все время. Третий этап — Армия обороны Израиля расширила свое наземное вторжение в сектор Газа. ЦАХАЛ делает это размеренными, очень мощными шагами, добиваясь методичного, пошагового прогресса, — сказал он.

По словам Нетаньяху, Израиль находится в разгаре войны.

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— Мы поставили перед собой четкую цель – уничтожить военный и управленческий потенциал ХАМАС. Мы делаем это систематически, — отметил он.

В то же время Израиль продолжает попытки освободить заложников.

— Мы продолжаем усилия по освобождению заложников с помощью маневра, который создает возможности для освобождения, и которые мы не упустим. Эта кампания потребует времени, — добавил политик.

Премьер Израиля подчеркнул, что “там будут подводные камни, будут трудности, будут потери”.

— Но я обещаю вам одно: в конце концов ХАМАС будет разгромлен. ХАМАС будет побежден; это будет другая Газа, — подчеркнул он.

Ранее Палата представителей Конгресса США обнародовала законопроект, предусматривающий выделение Израилю оборонной помощи на сумму $14,3 млрд.

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Источник: Интерфакс-Украина
Израиль, Биньямин Нетаньяху, Война в Израиле
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