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Юлия Соколова, редактор ленты

Дело рук спецслужб РФ: Юсов о беспорядках в Дагестане

Андрій Юсов
Фото: УНИАН

Ответственными за антисемитские протесты и провокации в Дагестане являются российские спецслужбы. Украина к этому не имеет никакого отношения.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона Єдині новини.

Таким образом он прокомментировал обвинения Москвы в адрес украинских спецслужб относительно якобы причастности к событиям в Дагестане.

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Юсов напомнил, что Россия традиционно еще с имперских времен остается “одним из мировых центров ксенофобии и антисемитизма”.

– И всеми этими процессами там руководят собственно спецслужбы, – отметил он.

Представитель ГУР обратил внимание на деятельность так называемых черносотенцев в начале XX века, которыми “руководила царская охранка”.

Черносотенцы – это ряд ультранационалистических организаций, действовавших в Российской империи в течение 1905-1914 годов. Они придерживались антисемитских взглядов, отстаивали “великодержавность” Российской империи, не признавали украинцев и белорусов как отдельные народы.

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– Сегодня ничего не изменилось. Все эти мероприятия, которые мы видели, все эти антисемитские и ксенофобские бесчинства и провокации – это дело рук российских спецслужб. И конечно, Украина здесь ни при чем, – подчеркнул Юсов.

Что происходило в Дагестане

В Дагестане (РФ) прошла серия антисемитских митингов и провокаций на фоне военного конфликта между Израилем и террористами ХАМАС в секторе Газа.

Толпа дагестанцев, в частности, ворвалась в здание аэропорта Махачкалы, куда прилетел рейс из Тель-Авива. Кроме того, они забросали камнями гостиницу, поскольку думали, что там живут израильтяне.

А в городе Нальчик подожгли недостроенный еврейский культурный центр.

В Москве пытались возложить на Украину ответственность за эти события. В украинском МИД в ответ подчеркнули, что это попытка переложить ответственность с больной головы на здоровую.

Президент Владимир Зеленский отметил, что антисемитские митинги в Дагестане – это часть распространенной в РФ культуры ненависти к другим народам, пропагандируемая телевидением и властью.

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Дело рук спецслужб РФ: Юсов о беспорядках в Дагестане

Андрій Юсов, Война в Израиле, ГУР, Дагестан, провокації, Російська агресія, спецслужби
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