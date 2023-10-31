В США заявили, что прекращение огня в Газе не является “правильным ответом на данный момент”
Соединенные Штаты не поддерживают текущие призывы к прекращению огня в конфликте между Израилем и ХАМАС.
Об этом заявил координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, цитирует The Times of Israel.
— Мы не считаем, что прекращение огня сейчас является правильным ответом. Мы не поддерживаем прекращение огня на данный момент, — сказал Кирби.
По его словам, вместо этого следует рассмотреть возможность “пауз” для доставки помощи в Газу.
Кирби выразил уверенность в том, что количество грузовиков с гуманитарной помощью, въезжающих в Газу через контрольно-пропускной пункт Рафах с Египтом, будет увеличено.
— На первом этапе, о котором мы говорили с израильтянами, мы пытаемся увеличить количество грузовиков до 100 в день…Мы уверены, что сможем достичь этого в ближайшие дни, — сказал Кирби, добавив, что накануне через КПП прошло около 45 грузовиков.
Ранее представитель армии Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что Израиль отправил дополнительные наземные войска в сектор Газа.
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