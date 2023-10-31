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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Военные Израиля ведут бои в туннелях Газы, уничтожена военная техника ХАМАС – ЦАХАЛ

військові ЦАХАЛ
Фото: Getty Images

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит наземную операцию в секторе Газа, и в подземных тоннелях вступила в бои с боевиками группировки ХАМАС.

Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, отметив, что там было уничтожено военное оборудование противника.

— За последние сутки объединенные боевые силы ЦАХАЛ нанесли удары примерно по 300 целям, включая противотанковые ракетные и пусковые установки под шахтами, а также военные объекты в подземных тоннелях, принадлежащих террористической организации ХАМАС, — заявили в Армии обороны Израиля.

Зачистка туннелей от террористов является ключевой задачей для Израиля, поскольку он расширяет свою наземную операцию в Газе с целью уничтожения ХАМАС.

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В ЦАХАЛ заявили, что солдаты “мужественно и отважно сражаются на поле боя, проводят ожесточенные бои, в которых уничтожаются террористы, ведутся бои лицом к лицу и предпринимаются попытки контакта”.

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Также там добавили, что израильские солдаты будут бороться в переулках, в тоннелях — “там, где это необходимо”.

Первые сообщения о входе войск Израиля на территорию сектора Газа появились в пятницу, 27 октября. Этому предшествовала артиллерийская подготовка и ракетные удары с самолетов.

Источник: ЦАХАЛ

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Израиль, Война в Израиле, Сектор Газа
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