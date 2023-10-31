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Европейские политики собираются в турне по США для усиления поддержки Украины

США Україна
Фото: Getty Images

Европейские политики намерены посетить США, чтобы усилить поддержку Украины в ответ на призывы некоторых законодателей от Республиканской партии сократить поток помощи, военной техники и финансов в Киев.

Об этом пишет Politico.

— Мы должны найти способы достучаться до общественности по обе стороны Атлантики — не забывать, что есть реальные избиратели, которые видят свои проблемы определенным образом, — сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

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По его словам, турне, во время которого страны Балтии и другие страны, имеющие тесные связи с Украиной, выскажутся в пользу продолжения поддержки, “может сработать достаточно хорошо, если позиция будет изложена не только американскими политиками, но и теми, кто зависит от этой помощи и от этого внешнеполитического курса”.

— У нас есть план поездок в отдельные штаты, встреч, например, с компаниями, которые продают оборудование, что фактически создает рабочие места в США. Большинство денег, которые были потрачены на Украину, фактически были потрачены в США, — добавил Ландсбергис.

Он не сообщил, какие еще страны могут присоединиться к такой поездке. В то же время премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ее страна уже обращается к рядовым американцам.

— Мой министр иностранных дел был в Арканзасе, разговаривал с людьми и выражал свои взгляды, поэтому это то, что мы делаем постоянно, — сказала она.

Politico указывает, что в Вашингтоне растет беспокойство, что помощь Украине может стать жертвой глубоких политических разногласий в США.

Сенаторы заявили, что разъяснительная работа со стороны европейских лидеров может помочь укрепить поддержку Киева среди избирателей.

— Я считаю, что демонстрация того, что это не только Украина и Россия, что это касается других стран Европы, что это касается всех нас, будет полезной, если лидеры других стран поддержат эту позицию, — сказал сенатор Бен Кардин, демократ, возглавляющий Комитет по иностранным делам Сената США.

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Сенатор Линдси Грэм, известный республиканский сторонник помощи Украине, также сказал изданию, что это может быть “полезным для других”.

Несмотря на политические потрясения в его партии относительно помощи Украине, Грэм уверен, что поддержка Киева остается прочной.

— Общественное мнение важно, но отключение Украины не поможет нам в долгосрочной перспективе, — заявил он.

Ранее Палата представителей Конгресса США обнародовала законопроект, предусматривающий выделение Израилю оборонной помощи на сумму $14,3 млрд.

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Источник: Politico
Європа, Война в Украине, США, Украина
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