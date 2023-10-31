Европейские политики собираются в турне по США для усиления поддержки Украины

Европейские политики намерены посетить США, чтобы усилить поддержку Украины в ответ на призывы некоторых законодателей от Республиканской партии сократить поток помощи, военной техники и финансов в Киев.

Об этом пишет Politico.

— Мы должны найти способы достучаться до общественности по обе стороны Атлантики — не забывать, что есть реальные избиратели, которые видят свои проблемы определенным образом, — сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

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По его словам, турне, во время которого страны Балтии и другие страны, имеющие тесные связи с Украиной, выскажутся в пользу продолжения поддержки, “может сработать достаточно хорошо, если позиция будет изложена не только американскими политиками, но и теми, кто зависит от этой помощи и от этого внешнеполитического курса”.

— У нас есть план поездок в отдельные штаты, встреч, например, с компаниями, которые продают оборудование, что фактически создает рабочие места в США. Большинство денег, которые были потрачены на Украину, фактически были потрачены в США, — добавил Ландсбергис.

Он не сообщил, какие еще страны могут присоединиться к такой поездке. В то же время премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ее страна уже обращается к рядовым американцам.

— Мой министр иностранных дел был в Арканзасе, разговаривал с людьми и выражал свои взгляды, поэтому это то, что мы делаем постоянно, — сказала она.

Politico указывает, что в Вашингтоне растет беспокойство, что помощь Украине может стать жертвой глубоких политических разногласий в США.

Сенаторы заявили, что разъяснительная работа со стороны европейских лидеров может помочь укрепить поддержку Киева среди избирателей.

— Я считаю, что демонстрация того, что это не только Украина и Россия, что это касается других стран Европы, что это касается всех нас, будет полезной, если лидеры других стран поддержат эту позицию, — сказал сенатор Бен Кардин, демократ, возглавляющий Комитет по иностранным делам Сената США.

Сенатор Линдси Грэм, известный республиканский сторонник помощи Украине, также сказал изданию, что это может быть “полезным для других”.

Несмотря на политические потрясения в его партии относительно помощи Украине, Грэм уверен, что поддержка Киева остается прочной.

— Общественное мнение важно, но отключение Украины не поможет нам в долгосрочной перспективе, — заявил он.

Ранее Палата представителей Конгресса США обнародовала законопроект, предусматривающий выделение Израилю оборонной помощи на сумму $14,3 млрд.

Источник : Politico

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