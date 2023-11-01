Где расположены войска США на Ближнем Востоке: карта и количество

В условиях эскалации войны между Израилем и ХАМАСом Соединенные Штаты рискуют оказаться вовлеченными в более масштабный конфликт, в котором могут оказаться некоторые из более чем 40 тыс. американских военнослужащих, дислоцированных в регионе.

Как отмечает Axios, это важно еще и потому, что что американские войска и военные подрядчики в Ираке и Сирии подверглись более чем десятку нападений со стороны поддерживаемых Ираном военизированных группировок после неожиданного нападения ХАМАСа на израильских гражданских лиц и солдат 7 октября.

Министр обороны США Ллойд Остин предупредил о “перспективе значительной эскалации нападений на наши войска и наших людей по всему региону”.

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Эти нападения, как и более масштабная война, могут свести на нет предпринимаемые в последние годы усилия по сокращению присутствия США на Ближнем Востоке в рамках стратегического разворота в сторону Тихого океана.

Кроме военнослужащих США в постоянных пунктах дислокации, есть также и американские войска, находящиеся в движении. Ранее Пентагон направил или подготовил к развертыванию тысячи военнослужащих.

В их числе две авианосные группы, численностью около 7,5 тыс. человек каждая, и два десантных корабля ВМС США, на которых находятся тысячи морских пехотинцев.

Другой корабль, USS Carney, перехватил над Красным морем три ракеты, которые “потенциально” были направлены на цели в Израиле.

Ллойд Остин также привел в состояние повышенной готовности около 2 тыс. человек.

Ожидается, что направляемые в регион войска не будут выполнять боевые функции, хотя Белый дом обсуждал возможность применения военной силы, если базирующаяся в Ливане Хезболла откроет новый фронт войны.

Войска США в Ираке и Сирии

По данным Пентагона, с 17 октября американские военнослужащие, находящиеся на военной базе в Сирии, подверглись по меньшей мере трем ракетным и беспилотным атакам, а ракетные и беспилотные обстрелы американских военнослужащих, находящихся в Ираке, были совершены не менее 10 раз.

Никто из американских военнослужащих не погиб, но по меньшей мере 21 человек получил незначительные ранения.

Около 900 военнослужащих находятся в Сирии для проведения контртеррористических операций против ИГИЛ.

Примерно 100 из них оказывают поддержку Свободной сирийской армии — коалиции оппозиционных ополченцев в продолжающейся гражданской войне в Сирии.

Министерство обороны США не раскрывает точное количество военнослужащих, находящихся в Ираке, однако в 2021 г. оно заявило, что численность личного состава сократилась до 2500 человек.

В июле 2021 г. американские и иракские официальные лица договорились о переводе американского военного присутствия в стране на чисто небоевые консультативные функции, что ознаменовало официальное завершение боевой миссии США в этой стране.

В настоящее время военнослужащие обучают и консультируют иракские Вооруженные силы, а также предоставляют разведывательную информацию для борьбы с ИГИЛ.

Войска США в Израиле и Иордании

На сегодняшний день неизвестно, сколько американских военнослужащих дислоцировано в Израиле, однако США держат в этой стране как минимум одну военную базу.

Предполагается, что на этой базе, под кодовым названием Объект 512, размещена система радиолокационного наблюдения, способная обнаруживать и отслеживать угрозы баллистических ракет, направленные против США.

Касательно Иордании, то несмотря на то, что присутствие американских военных является чувствительным внутренним вопросом в иорданской политике, по состоянию на июнь 2023 там находилось около 2,9 тыс. военнослужащих по просьбе иорданского правительства.

Они были размещены там для поддержки операций Иордании против ИГИЛ, укрепления ее безопасности и региональной стабильности.

Иорданские авиабазы, в частности, играют важную роль в разведывательных миссиях США в Сирии и Ираке.

Катар принимает американские войска и лидеров ХАМАСа

Катар, который является крупным союзником США, не входящим в НАТО, играет важнейшую роль в военной стратегии США в регионе.

По меньшей мере 8 тыс. американских военнослужащих размещены на крупной авиабазе Аль-Удейд к юго-западу от Дохи, где находится региональный штаб Центрального командования США.

Эта авиабаза является крупнейшим военным объектом США на Ближнем Востоке, хотя на ней также размещены ВВС Катара и ВВС других стран, в том числе Великобритании.

С другой стороны, Катар уже более десяти лет позволяет действовать в Дохе политическому офису ХАМАСа. В нем работают несколько высокопоставленных чиновников ХАМАС, включая верховного лидера организации Исмаила Ханию.

Катар подвергается резкой критике за размещение офиса, однако он утверждает, что это позволяет ему выступать посредником в отношениях между ХАМАС и Западом и может способствовать установлению мира между Израилем и Палестиной.

Однако американские официальные лица недавно заявили, что Катар может пересмотреть свое присутствие в стране после освобождения более 200 заложников, захваченных палестинскими боевиками, о чем писала газета Washington Post.

Основные узловые аэропорты в Персидском заливе и Турции

По состоянию на 2022 г. в Бахрейне находилось более 9 тыс. американских военнослужащих, которые служили на военно-морской базе NSA Bahrain, являющейся штаб-квартирой Центрального командования ВМС США и Пятого флота США.

Это единственная постоянная береговая военно-морская база США на Ближнем Востоке, а бахрейнский порт Халифа бин Салман — один из немногих объектов в Персидском заливе, способных принимать американские авианосцы и амфибийные корабли.

Бахрейн также получил статус крупного союзника, не входящего в НАТО, что позволяет ему закупать некоторые виды вооружений и проводить оборонные исследования совместно с США.

Кроме того, тысячи американских военнослужащих размещены в Кувейте с 1991 года, когда многонациональная коалиция во главе с США изгнала иракские войска из страны в рамках первой войны в Персидском заливе.

Во время войны в Ираке Кувейт также служил крупной базой материально-технического снабжения для американских и коалиционных войск.

В 2021 году в Кувейте находилось 13,5 тыс. американских военнослужащих и тысячи единиц техники, главным образом в лагере Арифджан и на авиабазе Али-эс-Салем.

В стране, не являющейся крупным союзником НАТО, также размещены тысячи военнослужащих Германии, Японии и Южной Кореи.

В Саудовской Аравии, по состоянию на декабрь 2022 г., находилось более 2,7 тыс. американских военнослужащих, которые занимались обучением, консультированием и оказанием помощи вооруженным силам этой страны, а также защитой интересов США в регионе от Ирана и его сторонников.

По данным Белого дома, военнослужащие обслуживают системы противовоздушной и противоракетной обороны и поддерживают работу военной авиации.

В 2021 г. администрация президента США Джо Байдена прекратила поддержку Саудовской Аравией наступательных операций против базирующихся в Йемене и поддерживаемых Ираном повстанцев-хути, хотя США по-прежнему оказывают оборонительную поддержку.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) на протяжении многих лет являются одним из ключевых союзников США на Ближнем Востоке, где размещено до 3,5 тыс. американских военнослужащих.

В основном они базируются на авиабазе Аль-Дафра, где находится Центр воздушной войны в Персидском заливе — региональный учебный центр противовоздушной и противоракетной обороны, совместно эксплуатируемый ОАЭ и США.

Порты страны также имеют важнейшее значение для ВМС США, поскольку в них в совокупности базируется больше кораблей, чем в любом другом порту за пределами США.

В Омане дислоцировано несколько сотен военнослужащих, в основном из состава ВВС США.

Страна позволяет американским ВВС совершать тысячи пролетов и сотни посадок в год, а американские суда могут совершать 80 заходов в порт ежегодно. В 2019 году доступ в порт был расширен.

В начале этого года США перебросили в район Омана дополнительный эсминец и истребители в ответ на захват иранскими ВМС торговых судов в Ормузском проливе и Оманском заливе.

В Турции, являющейся членом НАТО, США разместили более 1 тыс. военнослужащих, в основном на авиабазе в районе города Адана и на авиастанции в районе Измира.

Источник : Axios

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