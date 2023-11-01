МИД готовит эвакуацию украинцев из сектора Газа, в списке на выезд — 358 человек
Украинские дипломаты начали подготовительный этап эвакуации наших граждан из сектора Газа на фоне решения Египта разрешить выезд иностранцев через пункт пропуска Рафах.
Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.
По его словам, сейчас в списке на выезд 358 человек, подавляющее большинство — женщины с детьми.
— Направлен официальный запрос причастным сторонам для выдачи разрешений на выезд из палестинского анклава и транзита по египетской территории. Ожидаем согласования, — объяснил дипломат.
Николенко также отметил, что они подготовили документы для украинцев, которые не имеют действительных проездных документов, забронировали необходимый транспорт, а также сформировали группу дипломатов, которая прибудет на границу с сектором Газа для помощи гражданам Украины на месте.
— Выезд иностранцев из Газы будет осуществляться в алфавитном порядке, в соответствии с их гражданством. Работаем, чтобы как можно быстрее вывезти наших людей. Вопрос находится на личном контроле министра Дмитрия Кулебы, — добавил он.
Накануне в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили гибель 21 украинца в Израиле и еще 4 граждан – в секторе Газа, среди которых трое детей.
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