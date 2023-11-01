Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Пытали и возили по Газе: власти Израиля подтвердили гибель 23-летней немки Шани Лук, которую похитил ХАМАС
Взрывы в Хмельницкой и Черкасской областях: регионы атаковали дроны
Погибли в объятиях: появились детали расстрела спящей семьи в Волновахе
Польские перевозчики планируют бастовать на границе с Украиной: в чем причина
Выплаты от ООН в Украине увеличили до 3 600 грн
Мир
Валентина Летяк, редактор ленты

МИД готовит эвакуацию украинцев из сектора Газа, в списке на выезд — 358 человек

сектор Гази
Фото: Getty Images

Украинские дипломаты начали подготовительный этап эвакуации наших граждан из сектора Газа на фоне решения Египта разрешить выезд иностранцев через пункт пропуска Рафах.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, сейчас в списке на выезд 358 человек, подавляющее большинство — женщины с детьми.

Сейчас смотрят

— Направлен официальный запрос причастным сторонам для выдачи разрешений на выезд из палестинского анклава и транзита по египетской территории. Ожидаем согласования, — объяснил дипломат.

Николенко также отметил, что они подготовили документы для украинцев, которые не имеют действительных проездных документов, забронировали необходимый транспорт, а также сформировали группу дипломатов, которая прибудет на границу с сектором Газа для помощи гражданам Украины на месте.

— Выезд иностранцев из Газы будет осуществляться в алфавитном порядке, в соответствии с их гражданством. Работаем, чтобы как можно быстрее вывезти наших людей. Вопрос находится на личном контроле министра Дмитрия Кулебы, — добавил он.

Накануне в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили гибель 21 украинца в Израиле и еще 4 граждан – в секторе Газа, среди которых трое детей.

Читайте также
Военные Израиля ведут бои в туннелях Газы, уничтожена военная техника ХАМАС – ЦАХАЛ
військові ЦАХАЛ

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Египет, Израиль, Война в Израиле, МЗС України, Сектор Газа, Українці
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
США и Израиль обсуждают будущее сектора Газа после уничтожения ХАМАСа
сектор Гази
Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю без Украины — Белый дом
Джо Байден
Дело рук спецслужб РФ: Юсов о беспорядках в Дагестане
Андрій Юсов
Помогает Израилю защищаться от баллистических ракет: что известно о системе ПРО Arrow-3 и сможет ли Украина ее получить
Arrow 3
Йеменские повстанцы заявили, что будут продолжать бить ракетами по Израилю
МИД готовит эвакуацию украинцев из сектора Газа, в списке на выезд — 358 человек

Загрузка

Игры
Видео
Робот-сапер, обезвреживающий мины-лепестки – уникальная разработка украинских изобретателей

Все для фронта, все для победы! Почти под таким лозунгом прошел фестиваль инновационных проектов Сикорский челлендж. Большинство стартапов, которые представляли молодые изобретатели, касались именно оборонно-промышленного комплекса.

Олег Корниенко
Самые свежие новости с фронта | Ночная атака на Украину | Новости Факты ICTV за 01.11.2023
МИД готовит эвакуацию украинцев из сектора Газа, в списке на выезд — 358 человек
Дагестан – это второй Сектор Газа: реакция главных раввинов на погром в аэропорту
МИД готовит эвакуацию украинцев из сектора Газа, в списке на выезд — 358 человек
Россия модифицирует оружие: чем опасны новые дроны-“газонокосилки”
МИД готовит эвакуацию украинцев из сектора Газа, в списке на выезд — 358 человек
Ей говорили варить борщи, но она вступила в армию: история артиллеристки из-под Бахмута
МИД готовит эвакуацию украинцев из сектора Газа, в списке на выезд — 358 человек
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь