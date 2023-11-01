Угрожал ножом: в Польше задержали украинца, переправлявшего мигрантов через границу

В Польше сотрудники погранзаставы в Зеленой Гуре задержали украинца, который незаконно переправлял мигрантов через границу. Мужчина находился под действием наркотиков и угрожал польским пограничникам ножом.

Они пытались остановить фургон марки Fiat на польских номерах, который направлялся в сторону границы с Германией. Водитель проигнорировал требование и только увеличил скорость. Пограничники бросились его догонять.

А вблизи населенного пункта Валовице мужчина внезапно остановился, вышел из авто и пытался убежать. Пограничники осуществили предупредительные выстрелы, но это не остановило водителя и он достал нож.

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После общения с переговорщиком мужчина отложил нож и был задержан полицейскими.

Водителем Fiat оказался 26-летний украинец, который пытался перевезти группу иностранцев в Германию в грузовом отделении микроавтобуса.

Во время обыска в авто в дверях водителя нашли пакетик с веществом белого цвета, которое после проверки оказалось кокаином. Тест на наличие наркотиков в организме курьера также дал положительный результат.

Украинца обвинили в организации незаконного пересечения польско-немецкой границы, невыполнении приказа остановить транспортное средство, нападении на пограничника и вождении в состоянии наркотического опьянения.

Местный суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 3 месяца. Ему грозит до 10 лет.

Источник: Пограничная служба Польши

Фото: Пограничная служба Польши

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