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Израиль начинает уничтожать туннели ХАМАСа с помощью роботов и взрывных устройств

ЦАХАЛ
Фото: Depositphotos

Инженеры Армии обороны Израиля начали операцию по уничтожению тоннелей ХАМАСа в районах сектора Газа, которые перешли под контроль израильских военных после начала наземного наступления.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Указано, что военные инженеры используют различные типы роботов и взрывных устройств, чтобы разрушить туннели, взорвать мины-ловушки, установленные ХАМАСом, и убить террористов.

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— Возможно, сначала им удавалось нас преследовать, жалить, обстреливая с выходов туннелей, но после того, как мы установили контроль над территориями, началась инженерная операция. Мы собираемся обрушить входы и туннели на них. Это станет зоной смерти. Они совершили ошибку, они выбрали место, из которого не смогут сбежать. Они погибнут в туннелях, — сказал старший офицер Южного командования армии Израиля.

Сообщается, что войска Израиля уже уничтожили около 100 туннелей, не считая тех, которые были разрушены в результате авиаударов.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что война Израиля против ХАМАС вошла в третий этап.

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Израиль, Война в Израиле, Сектор Газа
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