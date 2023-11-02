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Бедрак Виктория, редактор ленты

Количество переданного вооружения уточняется. В ГУР подтвердили сотрудничество РФ и Северной Кореи

Количество переданного вооружения уточняется. В ГУР подтвердили сотрудничество РФ и Северной Кореи

В украинской разведке подтверждают факт сотрудничества Северной Кореи и РФ. Речь идет о передаче агрессору БК, артснарядов и снарядов для систем залпового огня.

Об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона Єдині новини.

По словам Юсова, точное количество переданного вооружения постоянно уточняется.

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В то же время представитель разведки указывает, что запасы Северной Кореи значительны, но не безграничны.

— Только Северная Корея покрывать потребность РФ в артснарядах не может. Даже названные цифры (сообщалось о передаче 1 млн артиллерийских снарядов, — Ред.) — это два месяца войны. Конечно, Северная Корея такими темпами не может поставлять долгое время, тем самым ослабляя себя. Пхеньян тоже имеет свои планы и геополитические амбиции, — добавил Юсов.

Ранее депутат парламента Южной Кореи со ссылкой на Национальную службу разведки заявил, что Северная Корея передала России более 1 млн артиллерийских снарядов для войны против Украины.

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Война в Украине, Северная Корея, Росія, снаряди
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