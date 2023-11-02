Пранкеры из РФ заставили премьера Италии Мелони высказаться о войне в Украине

Российские пранкеры во время телефонного разговора, ввели в заблуждение премьер-министра Италии Джорджию Мелони.

Как пишет The Guardian, они представились африканскими чиновниками.

Сообщается, что разговор состоялся 18 сентября в контексте “стремления Мелони укрепить отношения с африканскими лидерами”, с которыми она встречалась на полях Генассамблеи ООН с 19 по 21 сентября.

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– По сообщениям итальянской прессы, звонили два российских пранкера Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные под псевдонимом Вован и Лексус, один из которых представился Мелони как “африканский политик”. Вована и Лексуса обвиняют в связях с российскими спецслужбами, хотя доказательств, подтверждающих это, нет, – пишет издание.

Запись разговора обнародовали на канадской платформе обмена видео Rumble, а затем ее подхватило российское государственное информационное агентство РИА Новости.

Говоря об Украине, Мелони выразила мнение, что “у всех чувствуется сильная усталость” от конфликта.

– Приближается момент, когда все поймут, что нам нужен выход. Контрнаступление Украины идет не так, как ожидалось… Оно не изменило судьбу конфликта, и все понимают, что это может продолжаться много лет, если мы не найдем решение. Украинцы делают то, что должны, и мы пытаемся им помочь, – сказала Мелони во время разговора с пранкерами.

Проблема, по словам Мелони, заключалась в том, чтобы найти выход, приемлемый для обеих сторон, не нарушая при этом международное право.

– У меня есть некоторые идеи о том, как уладить эту ситуацию, но я жду подходящего момента, чтобы заявить о них, – добавила она.

Публично Мелони всегда поддерживала Украину, и эту позицию подтвердили источники, которых цитирует итальянская пресса.

Вован и Лексус известны своими навыками социальной инженерии, что заставляет различных лидеров в конце концов отвечать на их звонки.

В офисе Мелони заявили, что “розыгрыш” состоялся в “напряженный” для нее период, когда она активно работала над укреплением отношений с африканскими лидерами, в частности, в связи с проблемой переправы судов с мигрантами в Италию.

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