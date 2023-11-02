США и Китай проведут переговоры по контролю над ядерным оружием — WSJ

США готовятся провести переговоры с Китаем по контролю над ядерным вооружением. Встреча имеет целью преодолеть дестабилизирующую гонку вооружений между Вашингтоном, Пекином и Москвой.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Встреча, запланированная на понедельник, является первой со времен администрации Барака Обамы.

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Дискуссия не означает начало официальных переговоров по установлению ограничений на ядерные силы государств. В то же время встреча даст американцам возможность проверить своих китайских коллег относительно ядерной доктрины Пекина и амбициозного наращивания его ядерного арсенала, который в течение десятилетий был намного меньше, чем у США и РФ.

Также Вашингтон размышляет, как сдержать двойную ядерную угрозу со стороны Китая и России, включая вопрос, нужно ли будет США расширять свои ядерные силы в последующие годы.

Отмечено, что параллельно администрация президента США Джо Байдена также пытается привлечь Россию к отдельным переговорам по контролю над вооружениями после того, как Москва вышла из договора, устанавливающего ограничения на стратегическое наступательное вооружение.

Администрация направила Москве конфиденциальный документ с предложениями по управлению ядерными рисками, но Россия еще не дала ответ на предложение.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов сотрудничать с США, если обе стороны справятся с разногласиями и будут вместе решать глобальные проблемы.

Источник : The Wall Street Journal

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