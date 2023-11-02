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Валентина Летяк, редактор ленты

В Конгрессе США призывают Байдена предоставить Украине ATACMS большей дальности

Конгрес США
Фото: Unsplash

Группа республиканцев из комитетов Конгресса США по международным отношениям и вооруженным силам призвала президента Джо Байдена направить в Украину ракеты ATACMS большей дальности.

В письме к американскому лидеру от 1 ноября, с которым ознакомилось агентство Reuters, конгрессмены приветствуют предоставление Украине ракетных систем ограниченного радиуса действия ATACM), но просят, чтобы он также прислал больше систем большей дальности.

— Потребность Украины в средствах глубокого поражения остается неотложной, особенно для поражения целей по всему Крыму, — написали конгрессмены Майкл Маккол и Майк Роджерс, а также сенаторы Джеймс Риш и Роджер Викер.

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Они направили письмо, когда Палата представителей, в которой большинство составляют республиканцы, приближается к голосованию за отдельный законопроект о помощи Израилю, несмотря на просьбу Байдена о принятии общего пакета финансирования для Израиля, Украины и Тайваня.

Американские законодатели отмечают, что Украина подала запрос на ATACMS большой дальности и продемонстрировала способность использовать их ответственно, а Россия не усилила реакцию на их использование.

— Очевидно, пришло время завершать работу над ATACMS. Если этого не сделать, есть риск дальнейшего затягивания этой войны и глобальной нестабильности, поскольку наши противники проводят операции влияния по всему миру, — говорится в письме.

Недавно украинские войска получили от США ракеты ATACMS и впервые применили их на поле боя, ударив по аэродромам в оккупированном Луганске и Бердянске.

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Источник: Reuters
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