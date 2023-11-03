Войска Израиля завершили окружение города Газа — спикер ЦАХАЛ
Сухопутные войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) полностью окружили город Газа, где находится центр боевиков из террористической группировки ХАМАС.
Об этом заявил представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари, пишет Times of Israel.
— Наши войска завершили окружение города Газа, центра деятельности ХАМАС, — заявил Хагари во время пресс-конференции.
По его словам, лидер ХАМАСа Исмаил Хания, проживающий в Катаре, намерен посетить Иран на своем частном самолете.
— Они пытаются отвлечь наше внимание от сосредоточения на Газе, мы сосредоточены на ХАМАС, — сказал он после того, как поддерживаемые Ираном террористические группировки, в том числе ливанская Хезболла и йеменские хуситы, усилили атаки на Израиль.
Отвечая на вопрос о возможном прекращении огня, Хагари говорит, что “срок прекращения огня сейчас вообще не обсуждается”.
Война на Ближнем Востоке
Конфликт разгорелся 7 октября, когда ХАМАС начал наступление на юг Израиля, в результате которого погибло более 1,4 тыс. человек и сотни людей были захвачены в заложники. По текущим израильским оценкам, количество заложников составляет 242 человека.
По данным министерства здравоохранения, которым руководит ХАМАС, в результате израильских бомбардировок в Газе погибло по меньшей мере 8 796 человек, в том числе 3 648 детей.
Израильские официальные лица заявили, что в результате бомбардировки погибли высокопоставленные командиры ХАМАС, которые пытались укрыться за спинами гражданских, и что бомбардировка была направлена на минимизацию жертв среди гражданского населения.
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