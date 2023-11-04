Слышали в центре и на окраинах: в Ростове прогремела серия взрывов
В российском Ростове-на-Дону прогремела серия мощных взрывов.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы и СМИ.
По предварительной информации, взрывы слышали в Военведевском и Суворовском районах.
— Там звук показался приглушенным и не таким отчетливым, как в центре (города, — Ред.), — говорится в сообщении.
Сейчас власти российского города или области не комментировали информацию о взрывах в Ростове.
Обновлено 23:02. Впоследствии выяснилось, что взрывы, которые слышали в городе, являются обычным салютом.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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