Слышали в центре и на окраинах: в Ростове прогремела серия взрывов

В российском Ростове-на-Дону прогремела серия мощных взрывов.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и СМИ.

По предварительной информации, взрывы слышали в Военведевском и Суворовском районах.

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— Там звук показался приглушенным и не таким отчетливым, как в центре (города, — Ред.), — говорится в сообщении.

Сейчас власти российского города или области не комментировали информацию о взрывах в Ростове.

Обновлено 23:02. Впоследствии выяснилось, что взрывы, которые слышали в городе, являются обычным салютом.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 618-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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