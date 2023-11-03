США давят на Израиль, чтобы тот прекратил бомбардировки части сектора Газа из-за гражданских

Администрация президента США Джо Байдена в частном общении давила на Израиль, чтобы тот ограничил авиаудары на южные территории сектора Газа.

Об этом сообщает издание Times of Israel, ссылаясь на общение с американскими и израильскими чиновниками.

Источники утверждают, что ЦАХАЛ имеет меньше легитимных оснований наносить удары по этой части сектора Газа после того, как он призвал гражданское население эвакуироваться туда с севера.

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Израильский чиновник сказал, что удары ЦАХАЛ сосредоточены в основном на севере Газы, где расположена большая часть опорных пунктов ХАМАС. Но после массовых убийств 7 октября на территории Израиля, добавил он, что ЦАХАЛ оставляет за собой право нанести удар по группировке в любой точке сектора.

Он также подчеркнул, что что ЦАХАЛ отвел для палестинцев гуманитарную зону на юго-западе Газы, где предоставляется международная помощь тем, кто эвакуировался с северной территории сектора Газы.

Но американский чиновник ответил, что эта зона не была четко определена Израилем и является слишком малой, чтобы разместить все население Газы, которое составляет 2,3 млн человек, оставляя подавляющее большинство из них уязвимыми к массированным воздушным бомбардировкам со стороны ЦАХАЛ.

По его словам, Вашингтон признает, что ХАМАС действует изнутри и под прикрытием гражданского населения по всей территории Газы.

Однако США обеспокоены ростом количества жертв среди гражданского населения, что затрудняет способность администрации продолжать поддерживать военную операцию Израиля, а также призывать союзников последовать ее примеру.

Напомним, 3 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль для встреч с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими израильскими чиновниками.

Источник: Times of Israel

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