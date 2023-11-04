Помогала олигархам из РФ отмывать деньги: США ввели санкции против россиянки Ждановой

США ввели санкции против гражданки Российской Федерации Екатерины Ждановой за помощь другим подсанкционным российским олигархам в отмывании денег.

В сообщении Госдепа уточняется, что санкции против Ждановой были введены “за ее роль в отмывании сотен миллионов долларов с помощью виртуальной валюты от имени попавших под санкции представителей российской элиты”.

Как утверждается в пресс-релизе, Жданова также оказывала ряд виртуальных, денежных, налоговых и иных услуг российским клиентам, стремящимся отмыть средства или скрыть источники своего богатства.

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— В частности, она оказывала такие услуги лицам, связанным с группой разработчиков программ-вымогателей, которые, по мнению американских правоохранительных органов, представляют киберпреступную угрозу для медицинских учреждений в США, — говорится в сообщении.

В Госдепартаменте подчеркнули, что действия по санкциям против гражданки РФ Ждановой “свидетельствуют о последствиях поддержки коррумпированных доверенных лиц Кремля, подчеркивают усилия США по борьбе со злоупотреблением виртуальной валютой для отмывания незаконных средств и раскрывают деятельность незаконного субъекта по отмыванию денег”.

В Минфине США добавили, что данные санкции согласуются с обязательством G7 по борьбе с уклонением России от санкций и ликвидированием лазейки, которые позволяют российскому государству, его элитам, ставленникам и олигархам использовать виртуальную валюту для компенсации влияния международных санкций.

По данным американского Минфина, россиянка осуществляет переводы виртуальной валюты от имени олигархов, которые переехали за границу — в одном случае российский олигарх искал Жданову, чтобы перевести от ее имени более $100 млн в Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним, накануне США ввели санкции против России, в который попали более 30 физических и около 200 юридических лиц.

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