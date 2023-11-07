Байден рискует получить меньшую поддержку на выборах из-за своей позиции относительно войны между Израилем и ХАМАС — NYT

Реакция президента США Джо Байдена на войну между Израилем и ХАМАС ставит под угрозу его политическое положение. Менее четверти молодых избирателей одобряют его подход к конфликту.

Об этом сообщает The New York Times.

Указано, что именно голоса молодежи имели решающее значение для победы демократов в 2020 году. Опрос свидетельствует, что избиратели в возрасте от 18 до 29 лет рассматривают войну в основном через призму прав человека. Они хотят, чтобы США помогали как израильскому, так и палестинскому народам. Молодые люди остаются не уверенными в преданности своего правительства защите невинных.

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— Безусловно, большинство молодых избирателей, которые стремятся к прекращению огня, не потакают варварским действиям ХАМАСа. Но согласно недавнему опросу CBS News, молодые американцы чаще, чем старшее поколение, симпатизируют израильскому и палестинскому народам примерно в одинаковой степени, чем представители старших поколений, — говорится в сообщении.

Указано, что на данном этапе большинство представителей поколения Z и миллениалов считают, что поддержка Израиля со стороны США делает Ближний Восток более опасным.

Все это происходит на фоне президентской кампании 2024 года. Опросы указывают на ослабление поддержки Байдена среди молодых избирателей, которые проявляют интерес к таким кандидатам, как Роберт Кеннеди-младший и Корнел Уэст.

Несмотря на достижения администрации Байдена в решении различных проблем, таких как студенческая задолженность и экономика, многие молодые избиратели остаются скептическими к тому, делает ли президент достаточно, чтобы улучшить их жизнь или сделать страну более справедливой.

В NYT добавляют, что команде президента следует действовать осторожно, чтобы сохранить поддержку среди молодых избирателей, которые стремятся к смелому лидерству, ставящему на первое место заботу о наиболее уязвимых слоях населения, в том числе достижение реального прогресса на пути к созданию государства Палестина бок о бок с сильным, демократическим Израилем.

Ранее Белый дом предупредил Конгресс США об ограниченности своих ресурсов для поддержки Украины в будущем.

Источник : NYT

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