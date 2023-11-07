Климатическая система HAARP – особенности и характеристики

Жители Аляски наблюдали искусственное сияние воздуха в небе, созданное HAARP – High-frequency Active Auroral Research Program во время исследовательской кампании, проходившей с 4 по 7 ноября. О назначении и опасности системы HAARP Факты ICTV поговорили с военным экспертом Олегом Ждановым.

Система HAARP: что известно

HAARP (High-frequency Active Auroral Research Program – Программа высокочастотных активных авроральных исследований) – это научно-исследовательский проект США по изучению взаимодействия ионосферы с мощным электромагнитным излучением.

Проект запустили в 1997 году в Гаконе, штат Аляска, с заявленной целью – изучение природы ионосферы и развитие систем ПВО и ПРО. Однако в 2013 году работа HAARP была остановлена. Позже представитель ВВС США Дэвид Уолкер заявил, что командование больше не планирует поддерживать проект. По его словам, в дальнейшем будут разрабатываться другие пути контроля ионосферы, которую HAARP должна была изучить. В итоге сам объект и оборудование на нем были переданы Университету Аляски в 2015 году. В настоящее время он открыт для посещения публики.

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Особенности комплекса HAARP

Система HAARP не является уникальной. Только в США есть две другие станции – в Пуэрто-Рико и на Аляске недалеко от города Фэрбанкс. Оба объекта имеют аналогичные HAARP инструменты. На территории Норвегии расположены два комплекса такого же класса по исследованию ионосферы.

Аналогичные комплексы и станции расположены:

в Васильсурске (Россия) – Сура, вторая по излучаемой мощности после HAARP станция;

в Томске (Россия) – несколько комплексов активного воздействия на базе ионосферной станции;

в Харьковской области (Украина) – Ионосферная обсерватория Института ионосферы;

в Душанбе (Таджикистан) – радиотехническая система Горизонт;

в Хикамарка (Перу) – аналоги HAARP.

Большинство этих станций может проводить стимуляцию небольших локализованных участков ионосферы. Однако, HAARP все же отличается от этих комплексов необычной комбинацией исследовательских инструментов, которая позволяет управлять излучением, широкочастотным покрытием и т.д.

Технические характеристики HAARP

В состав HAARP входят:

антенны;

радар некогерентного излучения с антенной диаметром 12 см;

лазерные локаторы;

магнитометры;

компьютеры для обработки сигналов и управления антенным полем из 180 антенн.

Для обеспечения питания комплекс снабжен мощной газовой электростанциейя и шестью дизельными генераторами.

В отличие от радиовещательных станций, многие из которых имеют передатчики в 1 МВт, но слабонаправленные антенны, HAARP и подобные ему системы используют остронаправленные передающие антенны, обычно фазированные антенные решетки, способные фокусировать почти всю излучаемую энергию в узком луче и, следовательно, на небольшом участке пространства.

Насколько опасна система HAARP

Несмотря на то, что мощность излучения HAARP мала даже в сравнении с разрядом молнии, были случаи, когда представители разных государств утверждали, что в отношении их стран было использовано климатическое оружие.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, HAARP не имеет ничего общего с какими-то военными разработками.

Это чисто научная разработка и научно-исследовательский проект.

Единственное, в чем используется в войсках ионосфера – это в связи, утверждает Жданов. Дело в том, что этот слой нашей атмосферы способен отражать волны радиосвязи от антенн зенитного излучения. Дальняя связь возрастает на сотни километров за счет отражения сигнала от ионосферы.

— Никакого влияния на оружие там нет. Доказательств того, что оно вызывает цунами или буреломы, или землетрясения, на сегодняшний день вообще не существует. Вообще климатического или сейсмического оружия в мире на сегодняшний день не существует, – резюмирует эксперт.

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