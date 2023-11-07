Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
На Запорожском направлении РФ ударила Искандером по личному составу 128 бригады: погибли военные
6 ноября – годовщина освобождения Киева от нацистов: как это было
Срочно
Взрывы в Днепропетровской области: есть попадание и сбитые ракеты
На фронте погиб одессит, семью которого в прошлом году убила российская ракета
Призыв отменят: набирать людей в армию будут иначе
Мир
Нуждается в проверке
Бедрак Виктория, редактор ленты

В российском Таганроге прогремел сильный взрыв в районе аэропорта

вибух
Фото: Getty Images

В России в городе Таганрог прогремел мощный взрыв возле аэропорта.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Как утверждают очевидцы, “затряслись дома, окна, земля”.

Сейчас смотрят

В сети публикуют фото, на которых видно, как поднимается дым.

В российском Таганроге прогремел сильный взрыв в районе аэропорта

Местные Telegram-каналы

31 октября российские СМИ сообщали о сильном взрыве на заводе по выпуску взрывчатки Урал в Соликамске Пермского края РФ.

Читайте также
Есть осторожные данные по вертолетам и живой силе РФ: в Седово взорвался склад боеприпасов
В российском Таганроге прогремел сильный взрыв в районе аэропорта

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Взрыв, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Киевской области слышны взрывы: что известно
вибух
Вблизи Кривого Рога оккупанты ударили по объекту инфраструктуры: что известно
вибух
Новая архитектура безопасности и расширение сферы влияния — разведка Эстонии о планах Путина
володимир путін
Оккупанты обстреляли Херсон: есть поврежденные дома, взрывы продолжаются
В российском Таганроге прогремел сильный взрыв в районе аэропорта
Х-31П: особенности и характеристики противорадиолокационной ракеты
Ракета Х-31П

Загрузка

Игры
Видео
От стрелков до поваров: стартовала рекрутинговая кампания от полка Азов

Войску нужны разные профессии. С таким лозунгом стартовала в Украине новая рекрутинговая кампания. 12 бригада специального назначения Нацгвардии Азов в сотрудничестве с крупнейшим в Украине сайтом поиска работы Work.ua будут искать квалифицированных людей всевозможных профессий. И это не только штурмовики и пехотинцы, но и экскаваторщики, водители, механики, делопроизводители.

Василий Сафьянюк
Заявление Борреля об Украине Военные судят за коррупцию | Новости Факты ICTV за 06.11.2023
В российском Таганроге прогремел сильный взрыв в районе аэропорта
Новая тактика РФ | Херсонец сливал данные россиянам | Новости Факты ICTV за 06.11.2023
В российском Таганроге прогремел сильный взрыв в районе аэропорта
Впервые за 25 лет Кулеба встретился с… | Идеолога “МНР” осудили | Новости Факты ICTV за 06.11.2023
В российском Таганроге прогремел сильный взрыв в районе аэропорта
Командира 128 ОГШБр отстранили | Кадры уничтоженного ракетоносителя РФ | Новости Факты ICTV за 06.11.2023
В российском Таганроге прогремел сильный взрыв в районе аэропорта
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь