В российском Таганроге прогремел сильный взрыв в районе аэропорта

От стрелков до поваров: стартовала рекрутинговая кампания от полка Азов

Войску нужны разные профессии. С таким лозунгом стартовала в Украине новая рекрутинговая кампания. 12 бригада специального назначения Нацгвардии Азов в сотрудничестве с крупнейшим в Украине сайтом поиска работы Work.ua будут искать квалифицированных людей всевозможных профессий. И это не только штурмовики и пехотинцы, но и экскаваторщики, водители, механики, делопроизводители.

5 ноября, 11:59

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