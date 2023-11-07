В российском Таганроге прогремел сильный взрыв в районе аэропорта
В России в городе Таганрог прогремел мощный взрыв возле аэропорта.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Как утверждают очевидцы, “затряслись дома, окна, земля”.
В сети публикуют фото, на которых видно, как поднимается дым.
31 октября российские СМИ сообщали о сильном взрыве на заводе по выпуску взрывчатки Урал в Соликамске Пермского края РФ.
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