В ответ на решение РФ: члены НАТО останавливают участие в Договоре о сокращении вооружений

Союзники по НАТО осудили решение РФ выйти из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Члены блока объявили о намерении бессрочно приостановить свое участие в нем.

Соответствующее заявление появилось на официальном сайте НАТО.

Отмечается, что союзники осуждают такой шаг РФ, “а также ее агрессивную войну против Украины, противоречащую целям Договора”.

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В НАТО обращают внимание, что Россия систематически подрывает евроатлантическую безопасность и международный порядок, продолжает демонстрировать пренебрежение контролем над вооружениями (включая ключевые принципы взаимности, прозрачности, проверки).

– Признавая роль Договора как краеугольного камня евроатлантической архитектуры безопасности, ситуация, при которой государства-участники НАТО придерживаются договора, а РФ нет, была бы нестабильной. Поэтому страны-участницы Договора намерены приостановить его действие на столько времени, сколько будет необходимо, — подчеркивается в заявлении.

Такое решение поддержали все союзники по НАТО.

В то же время в заявлении говорится, что члены НАТО остаются едиными в своей приверженности снижению военных рисков, “эффективному контролю над обычными вооружениями как ключевому элементу евроатлантической безопасности”.

В НАТО продолжат консультации, оценят последствия нынешней ситуации и ее влияние на безопасность блока.

Что известно о выходе РФ из Договора об обычных вооруженных силах

Страна-агрессор Россия еще в 2007 году приостановила свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе.

А 7 ноября РФ официально вышла из этого документа в сфере безопасности. В Москве объявили, что ряд положений Договора “перестали отвечать интересам России”.

Что известно о Договоре

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан 19 ноября 1990 года в Париже. Он устанавливал ограничения на ключевые категории обычной военной техники в Европе и предусматривал уничтожение избыточного оружия. Соглашение определяло предельную численность обычных вооружений, развернутых на территории Европы.

Подписи под документом поначалу поставили представители 16 стран НАТО (США, Канада, Дания, Франция, Германия, Греция, Исландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Турция, Великобритания и Бельгия), а также шесть государств организации Варшавского договора (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия).

Договор вступил в силу 9 ноября 1992 года. После распада СССР Россия ратифицировала этот документ.

Источник: НАТО

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