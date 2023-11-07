Война в Израиле провоцирует все больше демаршей, самый громкий – со стороны Турции – эксперт

Вокруг войны в Израиле и операции ЦАХАЛа в секторе Газа против ХАМАСа “бушуют страсти”, наблюдается все больше дипломатических демаршей со стороны стран Глобального Юга, отзывающих своих послов.

Об этом заявил исполнительный директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос во время брифинга в Media Center Ukraine.

— Самой громкой из этих страстей является позиция Турции, которую они продемонстрировали, — непосредственно президент Эрдоган во время митинга, а затем озвучил министр иностранных дел Хакан Фидан, — подчеркнул експерт.

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По его мнению, важным также остается дипломатическое турне, которое осуществляет госсекретарь США Энтони Блинкен по странам Ближнего Востока, задача которого состоит в том, чтобы поддержать коалицию сдержанных арабских стран, не дать усилиться в регионе РФ, Китаю и Ирану.

– И главное, очевидно, это решение вопроса – что будет с Газой после ХАМАСа. Насколько я знаю, ЕС тоже уже определился со своей позицией. Условно говоря, три “нет” – ХАМАСу в Газе, Израилю в Газе и блокаде Газы, – добавил Семиволос.

28 октября во время пропалестинского митинга на территории аэропорта в Стамбуле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Запад в кровопролитии в секторе Газа.

В то же время, он не упоминал о нападении боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября, в результате чего начался новый виток конфликта между Израилем, ХАМАС и арабскими странами.

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