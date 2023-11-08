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Диверсии на железных дорогах остаются серьезной проблемой для Кремля — британская разведка

залізниця
Фото: Depositphotos

Через 17 месяцев после того, как произошли первые инциденты, диверсии на российских железных дорогах со стороны антивоенных активистов продолжают представлять серьезную проблему для российских властей.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Исследование независимого российского издания Медиазона свидетельствует, что по состоянию на октябрь 2023 года 76 дел о диверсиях на железной дороге дошли до суда с момента вторжения. По меньшей мере 137 человек, подавляющее большинство из которых в возрасте до 24 лет, были привлечены к уголовной ответственности.

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В британской разведке указывают, что с начала 2023 года на ключевых объектах железнодорожной инфраструктуры появились трафареты с предупреждениями о том, что, согласно Уголовному кодексу России, за диверсию можно получить наказание вплоть до пожизненного заключения.

Отмечено, что российская военная логистика, включая поставки для войны в Украине, по-прежнему зависит от 33 тыс. км железнодорожных путей страны.

— Поскольку практически все методы открытого инакомыслия запрещены в России, диверсии продолжают быть привлекательными для меньшинства молодых людей как метод протеста против “специальной военной операции”, — говорится в сообщении.

Ранее в ГУР Минобороны Украины сообщили, что в России прошли неудачные испытания ракет Ярс и Булава, которые являются носителями ядерного оружия. Еще одна неудача постигла РФ с ракетой Сармат.

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Залізниця, Росія
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