Франция планирует выделить в фонд поддержки Украины €200 млн

Правительство Франции планирует выделить в фонд поддержки Украины €200 млн для продолжения закупки техники для ВСУ.

Такое заявление сделал министр обороны Франции Себастьен Лекорню, выступая перед Национальным собранием, сообщает Franceinfo.

По словам главы минобороны, это позволит Парижу начать новую стратегию приобретения нового оборудования для украинской армии. Он добавил, что война в Украине является “конфликтом, от которого мы не должны отворачиваться”.

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– Вы проголосовали в комитете за поправку, открывающую возможность выделения еще €200 млн для фонда поддержки Украины, – обратился он к французским парламентариям.

Помощь от Франции

В июне Франция объявила, что готовит многолетний пакет помощи Украине, который, в частности, будет включать гуманитарную помощь, а также объявила о выделении €40 млн для экстренной реконструкции 2023 года.

Он будет состоять преимущественно из грантов, чтобы избежать увеличения нагрузки на публичные финансы Украины.

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