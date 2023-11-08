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В США прокомментировали заявление Зеленского о неуместности выборов во время войны

Ведант Патель

В Госдепартаменте США понимают позицию президента Украины Владимира Зеленского относительно неуместности выборов во время войны.

Об этом на брифинге заявил заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател.

— Важно помнить, что Украина находится в таком положении, потому что Россия продолжает свою полномасштабную незаконную войну против нее, — сказал он.

Пател отметил, что почти 20% территории Украины оккупированы, а десятки миллионов граждан стали беженцами и временно перемещенными лицами. Кроме того, Россия продолжает каждый день бомбить гражданскую инфраструктуру по всей территории страны.

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Заместитель представителя Госдепа подчеркнул, что позиция, озвученная Зеленским, в конце концов, “соответствует их Конституции”.

— Соединенные Штаты и дальше привержены не только поддержке Украины в ее борьбе против агрессии РФ, но и сохранению прочности демократии в военное время, — добавил Пател.

6 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине не будет выборов во время полномасштабной войны.

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Фото: скриншот

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Война в Украине, вибори президента, США, Украина
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