В США прокомментировали заявление Зеленского о неуместности выборов во время войны
В Госдепартаменте США понимают позицию президента Украины Владимира Зеленского относительно неуместности выборов во время войны.
Об этом на брифинге заявил заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател.
— Важно помнить, что Украина находится в таком положении, потому что Россия продолжает свою полномасштабную незаконную войну против нее, — сказал он.
Пател отметил, что почти 20% территории Украины оккупированы, а десятки миллионов граждан стали беженцами и временно перемещенными лицами. Кроме того, Россия продолжает каждый день бомбить гражданскую инфраструктуру по всей территории страны.
Заместитель представителя Госдепа подчеркнул, что позиция, озвученная Зеленским, в конце концов, “соответствует их Конституции”.
— Соединенные Штаты и дальше привержены не только поддержке Украины в ее борьбе против агрессии РФ, но и сохранению прочности демократии в военное время, — добавил Пател.
6 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине не будет выборов во время полномасштабной войны.
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