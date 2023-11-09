Хезболла имеет российские ракеты Оникс, которыми может угрожать кораблям США — СМИ

Хезболла закупила российские противокорабельные ракеты Яхонт (они же П-800 Оникс), которые позволят Хезболле нести угрозу для американских военных кораблей в Средиземном море.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в Ливане, осведомленные с арсеналом группировки.

На прошлой неделе лидер Хезболлы Сайед Хасан Насралла предупредил Вашингтон, что у него есть кое-что наготове для американских кораблей, которые находятся в море вблизи Израиля и сектора Газы.

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Два источника в Ливане говорят, что Сайед Хасан Насралла имел в виду значительно возросший потенциал противокорабельных ракет, включая ракеты российского производства Яхонт с дальностью поражения 300 км.

Ранее СМИ и аналитики неоднократно сообщали, что Хезболла в течение многих лет покупала ракеты Яхонт в Сирии после того, как более десяти лет назад перебросила их туда для оказания помощи президенту Башару Асаду в борьбе с гражданской войной.

Однако Хезболла никогда не подтверждала наличие у нее российских противокорабельных ракет.

Сейчас в Средиземном море находится два авианосца ВМС США и вспомогательные корабли.

Источник : Reuters

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