Перепутал с ящиком перцев. В Южной Корее робот раздавил человека
В Южной Корее робот насмерть раздавил мужчину после того, как не смог отличить его от коробок с продуктами.
Об этом сообщает BBC.
Инцидент произошел, когда сорокалетний мужчина, сотрудник робототехнической компании, проверял робота.
Машина отвечала за подъем ящиков с перцем и перенос их на поддоны.
Указано, что роботизированная рука, приняв работника за ящик с продуктами, схватила его и толкнула на конвейерную ленту, раздавив лицо и грудную клетку.
Пострадавшего отправили в больницу, но позже он скончался.
Ранее в Китае сделали сложную глазную операцию с помощью робота-хирурга.
Загрузка
Защитника Евгения Романа. Россияне взяли его в плен, расстреляли, фактически казнили, но он выжил и дополз до позиций наших армейцев. Евгений говорит, что выжил благодаря Богу и вероятно потому, что имеет еще предназначение в этой жизни.Оксана Михайлова