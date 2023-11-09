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Перепутал с ящиком перцев. В Южной Корее робот раздавил человека

Перепутал с ящиком перцев. В Южной Корее робот раздавил человека
Фото: Depositphotos

В Южной Корее робот насмерть раздавил мужчину после того, как не смог отличить его от коробок с продуктами.

Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел, когда сорокалетний мужчина, сотрудник робототехнической компании, проверял робота.

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Машина отвечала за подъем ящиков с перцем и перенос их на поддоны.

Указано, что роботизированная рука, приняв работника за ящик с продуктами, схватила его и толкнула на конвейерную ленту, раздавив лицо и грудную клетку.

Пострадавшего отправили в больницу, но позже он скончался.

Ранее в Китае сделали сложную глазную операцию с помощью робота-хирурга.

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Источник: BBC
Південна Корея, Робот, Технологии, Штучний інтелект
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