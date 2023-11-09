По 4 часа ежедневно. Израиль согласился на частичное прекращение огня в Газе — Кирби

Израильские военные на четыре часа в день будут останавливать операции на севере сектора Газа, начиная с 9 ноября, чтобы дать возможность людям выехать из зоны боевых действий.

Об этом сообщил спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.

По его словам, такой договоренности удалось достичь благодаря дискуссиям между американскими и израильскими официальными лицами в последние дни, в частности благодаря переговорам президента США Джо Байдена с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

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— Израильтяне сказали нам, что в течение паузы в этих районах не будет военных операций и что этот процесс начинается сегодня. Мы считаем, что это значительные первые шаги, и, очевидно, мы хотим, чтобы они продолжались столько, сколько нужно, — подчеркнул он.

И объяснил, что жители Газы будут получать сообщения об этих паузах за три часа до прекращения огня.

В то же время Кирби отметил, что полное прекращение огня между Израилем и боевиками ХАМАС не является правильным, потому что это поможет террористам “узаконить то, что они сделали 7 октября”.

Источник : Reuters

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