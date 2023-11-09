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РФ не имеет влиятельного лидера, есть только образ: Юсов объяснил, для чего существуют двойники Путина

РФ не имеет влиятельного лидера, есть только образ: Юсов объяснил, для чего существуют двойники Путина

Наличие двойников у диктатора Владимира Путина говорит о слабости российского режима.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, двойников у Путина минимум три, хотя могут быть варианты.

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То, что российский президент имеет не менее трех двойников, говорит не о какой-то сильной власти в России, а о политической технологии.

Это говорит о том, что РФ не имеет сильного влиятельного лидера, уверенного в себе политика, а имеет образ Большого брата, который на самом деле оказывается не таким уж и большим, и не братом вовсе.

— А еще это говорит о страхе Кремля и понимании того, что вся их конструкция — некий карточный домик: держится на образе диктатора Путина. И если забрать эти костыли в виде двойников Путина, то вся конструкция просто рассыплется, — отмечает Андрей Юсов.

Представитель ГУР считает, что наличие двойников также говорит о страхе самого Путина, о страхе перед коммуникацией. Здесь Андрей Юсов вспомнил встречи российского президента со своим командованием или еще кем-то за длинными столами, где сам диктатор сидит в нескольких метрах от тех, с кем разговаривает.

— Это продолжение истории о многометровых столах, за которыми сидит одинокий человек, похожий на Путина, — заявил Андрей Юсов.

Кстати, эти длиннющие столы Путина уже давно стали мемами в интернете.

А еще в ГУР отметили, что информация о вероятной смерти Путина пока не подтвердилась.

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Владимир Путин, ГУР, Росія
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