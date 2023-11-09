РФ не имеет влиятельного лидера, есть только образ: Юсов объяснил, для чего существуют двойники Путина
Наличие двойников у диктатора Владимира Путина говорит о слабости российского режима.
Об этом в эфире Єдиних новин сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.
По его словам, двойников у Путина минимум три, хотя могут быть варианты.
То, что российский президент имеет не менее трех двойников, говорит не о какой-то сильной власти в России, а о политической технологии.
Это говорит о том, что РФ не имеет сильного влиятельного лидера, уверенного в себе политика, а имеет образ Большого брата, который на самом деле оказывается не таким уж и большим, и не братом вовсе.
— А еще это говорит о страхе Кремля и понимании того, что вся их конструкция — некий карточный домик: держится на образе диктатора Путина. И если забрать эти костыли в виде двойников Путина, то вся конструкция просто рассыплется, — отмечает Андрей Юсов.
Представитель ГУР считает, что наличие двойников также говорит о страхе самого Путина, о страхе перед коммуникацией. Здесь Андрей Юсов вспомнил встречи российского президента со своим командованием или еще кем-то за длинными столами, где сам диктатор сидит в нескольких метрах от тех, с кем разговаривает.
— Это продолжение истории о многометровых столах, за которыми сидит одинокий человек, похожий на Путина, — заявил Андрей Юсов.
Кстати, эти длиннющие столы Путина уже давно стали мемами в интернете.
А еще в ГУР отметили, что информация о вероятной смерти Путина пока не подтвердилась.
Загрузка
Защитника Евгения Романа. Россияне взяли его в плен, расстреляли, фактически казнили, но он выжил и дополз до позиций наших армейцев. Евгений говорит, что выжил благодаря Богу и вероятно потому, что имеет еще предназначение в этой жизни.Оксана Михайлова