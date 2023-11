Потеря С-400 заставит РФ перебрасывать ПВО в Украину с российской периферии – британская разведка

России придется перераспределить свои зенитно-ракетные комплексы, защищающие ее территорию, после потери нескольких ЗРК С-400 дальнего радиуса действия (SA-21 по кодификации НАТО).

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на британскую разведку.

Так, на прошлой неделе стало известно, что агрессор лишился нескольких зенитно-ракетных комплексов С-400.

Разведка напоминает, что российские системы С-400 способны поражать цели на расстоянии до 400 км.

И перемещение этих ЗРК, размещенных в стратегически важных местах, а также вдоль границ РФ, “почти наверняка ослабит российскую противовоздушную оборону на периферии”.

Как подчеркивают в разведке, перераспределение Россией стратегических средств ПВО еще раз продемонстрирует, что война против Украины “продолжает перенапрягать армию РФ и ослабляет ее способность удерживать базовую оборону на своей огромной территории”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 09 November 2023.

Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/MgupPTc3RQ

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/tny17Z7a2o

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) November 9, 2023