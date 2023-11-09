Потеря С-400 заставит РФ перебрасывать ПВО в Украину с российской периферии – британская разведка
России придется перераспределить свои зенитно-ракетные комплексы, защищающие ее территорию, после потери нескольких ЗРК С-400 дальнего радиуса действия (SA-21 по кодификации НАТО).
Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на британскую разведку.
Так, на прошлой неделе стало известно, что агрессор лишился нескольких зенитно-ракетных комплексов С-400.
– Новый анализ свидетельствует о том, что для сохранения покрытия над Украиной России, вероятно, придется перераспределить ЗРК, обычно защищающие отдаленные части РФ, — отмечается в анализе.
Разведка напоминает, что российские системы С-400 способны поражать цели на расстоянии до 400 км.
И перемещение этих ЗРК, размещенных в стратегически важных местах, а также вдоль границ РФ, “почти наверняка ослабит российскую противовоздушную оборону на периферии”.
Как подчеркивают в разведке, перераспределение Россией стратегических средств ПВО еще раз продемонстрирует, что война против Украины “продолжает перенапрягать армию РФ и ослабляет ее способность удерживать базовую оборону на своей огромной территории”.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 09 November 2023.
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— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) November 9, 2023
Уничтожение российских С-400: что известно
Недавно британская разведка сообщала, что Россия за неделю могла потерять по меньшей мере четыре пусковые установки ЗРК большой дальности в результате ударов украинской артиллерии.
Речь идет о системах С-400 Триумф. Три пусковые установки в конце октября были уничтожены в Луганской области.
Вооруженные силы Украины ликвидировали несколько систем С-400 и на территории временно оккупированного Крыма. Это произошло, например, 23 августа вблизи села Оленевка на мысе Тарханкут и в сентябре вблизи Евпатории.
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Защитника Евгения Романа. Россияне взяли его в плен, расстреляли, фактически казнили, но он выжил и дополз до позиций наших армейцев. Евгений говорит, что выжил благодаря Богу и вероятно потому, что имеет еще предназначение в этой жизни.Оксана Михайлова