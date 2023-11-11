Чехия обнародовала перечень военной помощи Украине с начала войны

Министерство обороны Чехии обнародовало перечень военной помощи, которую предоставило Украине после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

В обнародованном документе от Министерства обороны Чехии говорится, что общая сумма военной помощи Украине превышает 6 млн крон (€241,5 млн). В нее вошли современная, советская техника и боеприпасы.

В списке не на всех позициях приведена номенклатура вооружения, но есть общий объем поставок и годы производства переданной техники.

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В частности, Украина получила от Чехии 128 минометов 1971-1979 года выпуска, 17,4 тыс. минометных снарядов, 62 танка 1968, 1977, 1985-1989, 1993 годов производства, 13 самоходных гаубиц выпуска 1980-1986 годов, 131 боевую машину пехоты, выпущенные в период с 1973 до 1989 годов, 1993 и 1999 годов.

В то же время Вооруженные силы Украины получили более 30 тыс. единиц короткоствольного и более 11,2 тыс. длинноствольного огнестрельного оружия, более 4,2 млн патронов, 645 противотанковых ракет, 17,4 тыс. минометных боеприпасов, 4,9 тыс. ракет для пусковых установок, более 84,8 тыс. артиллерийских снарядов.

В перечне содержится четыре вертолета Mi-24 Hind 2005 и 2006 года производства. В то же время Чехия передала Украине перевязочные материалы и лекарства.

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