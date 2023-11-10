Рамштайн-17 планируется на середину ноября — Пентагон

Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн, которое будет уже 17-м, состоится в середине ноября.

Об этом во время брифинга сообщила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

— В середине ноября мы собираемся провести еще одну Контактную группу по вопросам обороны Украины. Союзники и партнеры продолжают поддерживать Украину в том, что ей нужно в этой борьбе, — подчеркнула она.

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Сингх напомнила о пакете помощи, предоставленном США на прошлой неделе, отметив, что эта поддержка продолжится, однако пакеты станут меньше, поскольку Конгресс не одобрил дополнительное финансирование.

— Наши пакеты становятся все меньше, потому что нам приходится дозировать нашу поддержку Украине. Мы очень просим Конгресс одобрить дополнительный запрос, который прислал президент, чтобы мы могли продолжать удовлетворять потребности Украины на поле боя, — добавила она.

На днях госсекретарь США Энтони Блинкен, министр финансов Джанет Йеллен, глава Пентагона Ллойд Остин и администратор Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр призвали американский Конгресс утвердить предоставление Украине $11,8 млрд прямой бюджетной поддержки в рамках дополнительного пакета Джо Байдена.

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