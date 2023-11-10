Укр Рус Eng
Игры
Укр Рус Eng
Популярные
Взрывы в Днепре и шаги Украины для приближения членства в ЕС: главные события ночи 9 ноября
Заявление Фарион об украинских военных: Чернев обратился в СБУ
Имеют ли право ТЦК и СП останавливать авто для вручения повестки: комментарий юриста
Евро резко подешевел на 24 копейки: курс валют в Украине 8 ноября
Частякова предупредили, что гранаты боевые: в МВД рассказали о деталях трагедии
Мир
Валентина Летяк, редактор ленты

Рамштайн-17 планируется на середину ноября — Пентагон

Сабріна Сінгх
Фото: Getty Images

Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн, которое будет уже 17-м, состоится в середине ноября.

Об этом во время брифинга сообщила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

— В середине ноября мы собираемся провести еще одну Контактную группу по вопросам обороны Украины. Союзники и партнеры продолжают поддерживать Украину в том, что ей нужно в этой борьбе, — подчеркнула она.

Сейчас смотрят

Сингх напомнила о пакете помощи, предоставленном США на прошлой неделе, отметив, что эта поддержка продолжится, однако пакеты станут меньше, поскольку Конгресс не одобрил дополнительное финансирование.

— Наши пакеты становятся все меньше, потому что нам приходится дозировать нашу поддержку Украине. Мы очень просим Конгресс одобрить дополнительный запрос, который прислал президент, чтобы мы могли продолжать удовлетворять потребности Украины на поле боя, — добавила она.

На днях госсекретарь США Энтони Блинкен, министр финансов Джанет Йеллен, глава Пентагона Ллойд Остин и администратор Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр призвали американский Конгресс утвердить предоставление Украине $11,8 млрд прямой бюджетной поддержки в рамках дополнительного пакета Джо Байдена.

Читайте также
США имеют четкий план действий по оказанию помощи Украине — Блинкен
Ентоні Блінкен

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Война в Украине, Зброя для України, Пентагон, Рамштайн, США, США-Украина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
”Подарок” к празднику: в Мариуполе подорвали авто так называемого полицейского
вибух
Сенатор США о прекращении поддержки Украины: Это будет ошибкой целого поколения
Сенат США
Ермак прокомментировал слухи о якобы планах Зеленского заменить Залужного
Андрій Єрмак
В Одесской области задержали корректировщицу, которая наводила ракеты РФ на зерновой коридор
сбу затримали інформаторку рф
Пентагон о военной помощи Украине: Продолжится, но пакеты станут меньше
Пентагон

Загрузка

Игры
Видео
Град на минималках или Партизан-Град: как работают установки залпового огня на пикапах

Быстрые, маневренные и мобильные – установки Партизан-Град неожиданно появляются на разных позициях, “насыпают” врагу и уезжают. С ними на Запорожском направлении умело работают бойцы 108 бригады ТрО.

Андрей Почтев
ВСУ перерезали путь на Новую Каховку | Помощи от США будет меньше | Новости Факты ICTV за 10.11.2023
Рамштайн-17 планируется на середину ноября — Пентагон
Масштабный пожар в Виннице | Эвакуация украинцев из сектора Газа | Новости Факты ICTV за 10.11.2023
Рамштайн-17 планируется на середину ноября — Пентагон
Ночной обстрел Украины | Продвижение ВСУ на Запорожском направлении | Новости Факты ICTV за 10.11.2023
Рамштайн-17 планируется на середину ноября — Пентагон
ГУР ликвидировало коллаборанта | 100 тысяч снарядов для Украины | Новости Факты ICTV за 08.11.2023
Рамштайн-17 планируется на середину ноября — Пентагон
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь