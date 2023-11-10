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Юлия Гайдук, редакторка ленты

Какой размер средней зарплаты в Польше 2023 и от чего он зависит

людина рахує гроші
Фото: Pexels

Приезжая на работу в Польшу, иностранцы рассчитывают на высокую зарплату и достойные условия труда. Общаясь с посредниками, можно услышать заоблачные цифры, но соответствуют ли они действительности? Давайте разберемся, что такое польская зарплата.

Какая средняя зарплата в Польше в 2023 году

Прежде чем перейти к цифрам, стоит отметить, что зарплата в Польше состоит из двух параметров — нетто и брутто.

  • нетто — чистый доход работника, который он получает после удержания всех необходимых налогов и сборов;
  • брутто — сумма до вычета различных выплат и налогов.

Именно сумма брутто чаще всего фигурирует в договорах и других документах. Стоит понимать, что получать работник будет меньше.

Стандартные позиции, которые отчисляются из всех зарплат работников (брутто):

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  • Сhorobowe — обязательная страховка, если иностранец работает по umowy o pracę 2,45%;
  • Взносы в пенсионный фонд — 9,76%;
  • Медицинское страхование — 7,77%;
  • Подоходный налог или авансовый платеж в PIT — 6,63% за вычетом социальных выплат;
  • Фонд по потере трудоспособности — 1,5%;
  • Это не все взносы, которые получает государство за работника.

Основные показатели уровня заработных плат:

  1. Минимальная заработная плата (с 01.01.2023 по 30.06.2023) — 3490 злотых брутто в месяц (или 22,80 злотых брутто в час);
  2. Средняя заработная по экономике за апрель 2023 года — 7124,26 злотых брутто в месяц, а за август 2023 года — 7363,57 злотых.

Значения средней зарплаты непостоянны и могут меняться в течение года.

Средний уровень заработной платы в Польше по воеводствам

Средний уровень заработной платы в Польше зависит от многих факторов. Один из них — регион. Это означает, что в некоторых регионах Польши заработная плата может быть больше, а в некоторых — меньше.

На начало 2023 года самый высокий уровень заработной платы наблюдался в таких воеводствах:

  • Мазовецкое — 5860 злотых в месяц;
  • Поморское — 5100 злотых в месяц;
  • Нижнесилезское — 5100 злотых в месяц;
  • Малопольское воеводство — 4900 злотых в месяц;
  • Силезское — 4900 злотых в месяц.

Статистика состоит из средней зарплаты по всему региону.

Средний уровень заработной платы в Польше по профессиям

Уровень заработной платы в Польше в 2023 году может также зависеть от специализации. В среднем в Польше больше всего зарабатывают IT-специалисты — 8000 злотых брутто в месяц.

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Далее, по данным статистики, идут водители грузовиков на международных перевозках — 4500 злотых брутто в месяц. Третье место заняли строители — 4000 злотых брутто в месяц.

В то же время наименьшую заработную плату получают:

  • продавцы — от 2000 до 3000 злотых брутто в месяц;
  • парикмахеры — 2000 злотых брутто в месяц;
  • электрики — 2500 злотых брутто в месяц;
  • уборщики — от 2000 до 2500 злотых брутто в месяц.

Уровень заработной платы в Польше может отличаться в зависимости от региона, договора и занятости. Также на оплату труда влияет опыт работы — чем больше опыт, тем больше будет зарплата.

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