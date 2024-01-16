Ситуация на фронте и прогноз на 2024 год: о чем говорили главком ВСУ и генерал США

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. Они обсудили ситуацию на фронте в Украине.

О чем говорили Залужный и Браун

По словам Залужного, он проинформировал генерала Брауна о ситуации на поле боя в целом и подробно на отдельных участках фронта.

— Поделился результатами анализа боевых действий в 2023 году и прогнозами на 2024 год. Вместе с главой Объединенного комитета начальников штабов США обменялись мнениями в вопросах, представляющих взаимный стратегический интерес, — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Залужный поблагодарил генерала Брауна и весь американский народ за всестороннюю поддержку Украины в борьбе с полномасштабной вооруженной агрессией России.

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Источник: Главнокомандующий ВСУ

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