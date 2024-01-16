Ситуация на фронте и прогноз на 2024 год: о чем говорили главком ВСУ и генерал США
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. Они обсудили ситуацию на фронте в Украине.
О чем говорили Залужный и Браун
По словам Залужного, он проинформировал генерала Брауна о ситуации на поле боя в целом и подробно на отдельных участках фронта.
— Поделился результатами анализа боевых действий в 2023 году и прогнозами на 2024 год. Вместе с главой Объединенного комитета начальников штабов США обменялись мнениями в вопросах, представляющих взаимный стратегический интерес, — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.
Залужный поблагодарил генерала Брауна и весь американский народ за всестороннюю поддержку Украины в борьбе с полномасштабной вооруженной агрессией России.
Источник: Главнокомандующий ВСУ