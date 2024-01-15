Запускают сразу с конвейера: в ГУР назвали число дронов, которые производит РФ ежемесячно

Заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что российское оборонное производство выпускает 300-350 ударных дронов ежемесячно.

Во многом это число зависит от наличия комплектующих как для корпусов беспилотников, так и для двигателей.

Скибицкий заметил, что ситуация с применением боевых БПЛА у российской армии аналогична ракетной — они запускают их по Украине сразу с конвейера.

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— Поэтому мы и видим разное количество применяемых беспилотников. Декабрь показал, что даже если у врага и были какие-то запасы, то они на сегодня иссякают и все эти запускаемые БПЛА буквально поступают с конвейера, — подчеркнул представитель украинской разведки.

Напомним, на левобережье Херсонщины российские войска все чаще сбивают собственные беспилотники. Украинский военный наблюдатель Константин Машовец заявил, что активность украинских беспилотников настолько распространена на восточном берегу, что российская группировка войск Днепр начала оповещать личный состав о том, когда беспилотники РФ будут действовать в их районе.

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