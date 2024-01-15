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Юлия Захарченко, редактор ленты

Разрушит Крымский мост: немецкий депутат призвал правительство передать ракеты Taurus ВСУ

Крилата ракета Taurus
Фото: Getty Images

Германия должна передать Вооруженным силам Украины авиационные крылатые ракеты класса воздух-поверхность большой дальности Taurus, которые помогут разрушить Крымский мост и перебить поставки вооружения для российских оккупантов.

На этом настаивает лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц. Он призывает немецкое правительство передать Украине необходимое вооружение.

Чем помогут ракеты Taurus Украине

— Эти крылатые ракеты могут разрушить Керченский мост к Крымскому полуострову — важнейший путь снабжения российских войск вторжения, — обратил внимание немецкий политик.

По мнению Мерца, канцлер Германии Олаф Шольц все еще должен ответить гражданам ФРГ, почему он не передает ракетное вооружение Украине.

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— Это все еще тактика? Или это невежество? Он должен ответить нам всем, включая меня, на этот вопрос, — раскритиковал канцлера депутат Бундестага.

Уже более года продолжается дискуссия о возможной передаче Украине немецких дальнобойных крылатых ракет Taurus, которые помогут разрушить логистику российских сил на временно оккупированных территориях.

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Источник: Tagesschau, FOCUS online

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Война в Украине, ВСУ, Німеччина, Ракета, Украина-Германия
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