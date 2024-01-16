КНР имеет в арсенале 500 ядерных боеголовок. В производстве еще больше — исследования

Китай имеет в своем арсенале 500 ядерных боеголовок, что следует из исследования, опубликованного в Бюллетене американских ученых-атомщиков.

Отмечается, что за последние пять лет Китай значительно расширил свою текущую программу ядерной модернизации, развернув больше типов и большее количество ядерных боезарядов, чем когда-либо прежде.

— По нашим оценкам, Китай сейчас обладает примерно 500 ядерными боеголовками, и еще больше находится в производстве для вооружения будущих систем доставки. В настоящее время считается, что Китай имеет один из самых быстрорастущих ядерных арсеналов среди девяти ядерных держав, — говорится в исследовании Китайское ядерное оружие, 2024 года.

В исследовании говорится, что Пекин произвел около 440 ядерных боеголовок для доставки баллистическими ракетами наземного и морского базирования и бомбардировщиками.

Сейчас смотрят

Вероятно, было изготовлено еще около 60 боеголовок. Кроме того, еще больше находится в процессе производства для оснащения ракет различного типа базирования и бомбардировщиков.

Отмечается, что со времени нашего предыдущего исследования о Китае в марте 2023 года Пекин продолжил развитие трех новых ракетных шахтных комплексов для твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет (МБР), расширил строительство новых шахт для жидкотопливных МБР DF-5, разработал новые варианты МБР и усовершенствованные стратегические системы доставки.

— Китай еще больше расширил свои баллистические ракеты средней дальности двойного назначения DF-26, которые, вероятно, полностью заменили баллистические ракеты средней дальности DF-21. На море Китай переоснащает свои подводные ракетоносцы типа 094 баллистическими ракетами большей дальности JL-3, запускаемыми с подводных лодок, — говорится в исследовании.

Кроме того, Китай недавно перепоручил оперативную ядерную миссию своим бомбардировщикам и разрабатывает баллистическую ракету воздушного базирования, которая может иметь ядерный потенциал. В общем, ядерная экспансия Китая является одной из крупнейших и самых быстрых модернизационных кампаний среди девяти ядерных держав.

По данным исследования, сейчас Китай имеет 216 ракет среднего радиуса действия, 134 МБР, 72 баллистические ракеты на подводных лодках и 20 стратегических бомбардировщиков, которые способны нести в общей сложности 438 ядерных боеприпасов.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.