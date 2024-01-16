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Екатерина Белоброва, редактор ленты

Польские аграрии разблокировали два пункта пропуска на границе с Украиной

фури на кордоні
Фото: УНИАН

Вечером 16 января польские фермеры временно прекратили блокаду пунктов пропуска Краковец и Рава-Русская на границе с Украиной.

На данный момент въезда на территорию нашей старны перед этими пунктами пропуска ожидают почти 700 грузовиков.

— Пограничники совместно с работниками контрольных служб работают, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков, — указали сотрудники Госпогранслужбы Украины.

Оформление и пропуск транспортных средств пограничных служб с обеих сторон осуществляется в обычном режиме, но водителей предупреждают о пробках и просят заранее рассчитывать свое время при выезде.

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Причины массовой блокады польско-украинских границ

22 ноября польские фермеры присоединились к протестам грузоперевозчиков на границе, требуя от Варшавы ввести субсидии на кукурузу, выделить дополнительные деньги на кредиты ликвидности и сохранение сельскохозяйственного налога на уровне прошлого года.

Напомним, накануне министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии  написали коллективное письмо Еврокомиссии с требованием ввести импортные пошлины на украинское зерно из-за якобы недобросовестной конкуренции.

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Источник: Госпогранслужба
блокада границы, Госпогранслужба, Польша
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