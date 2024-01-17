Очевидцы слышали взрыв: в Ростовской области пожар на полиэфирном заводе

В городе Шахты в Ростовской области России горит завод по производству полиэфирного волокна. Очевидцы сообщают, что слышали взрыв.

На кадрах, которые распространяются в социальных сетях, видно густой черный дым и пламя в промзоне.

Российские медиа сообщают, что пожару присвоен повышенный ранг опасности.

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Отмечается, что причина пожара неизвестна. Есть по меньшей мере один пострадавший.

По данным МЧС, сообщение о пожаре в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек поступило в 11.30 по местному времени в среду, 17 января.

Губернатор Ростовской области в комментарии пропагандистам не подтвердил, что причиной пожара на заводе в Шахтах мог быть беспилотник. Он сказал, что “ПВО тогда не работала”.

Завод по производству полиэфирного штапельного волокна открыли в Шахтах в июне 2023 года. Российские СМИ пишут, что он стал первым предприятием подобного профиля. В его строительство вложили более 5 млрд рублей ($38,7 млн).

13 января в российском Санкт-Петербурге вспыхнул масштабный пожар на складе готовой продукции. В социальных сетях сообщалось, что склад принадлежит компании Wildberries.

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