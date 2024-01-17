ЕС ждет расширение: в Еврокомиссии хотят изменить правила функционирования союза

Европейская комиссия в феврале представит свои идеи по реформированию договоров ЕС. Это будет предусматривать изменение правил функционирования Евросоюза на фоне будущего расширения.

Об этом в своем выступлении в Европарламенте заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Руководительница Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС ждет расширение, и поэтому есть потребность в работе над собственными реформами, чтобы подготовиться к принятию новых членов.

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— Как на практике будет работать Союз из более 30 стран? Только мы, внутри Европейского Союза, можем ответить на этот вопрос. Эта палата уже выдвинула смелые идеи по реформе наших договоров. В следующем месяце комиссия изложит наши идеи в сообщении в Европейский парламент и Евросовет накануне дискуссии лидеров под бельгийским председательством, — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Она также заявила о начале процесса скрининга украинского законодательства и формирования рамки переговоров.

В ноябре прошлого года Европарламент одобрил доклад о необходимости реформирования Европейского Союза. Предлагается пересмотр правил формирования состава Еврокомиссии, которая будет называться Европейская исполнительная власть, также изменение процедуры избрания президента и ограничение количества комиссаров до 15.

16 января в Давосе Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украину надо продолжать поддерживать в противостоянии с РФ. По ее словам, Украине нужны постоянные поставки оружия для защиты и для сдерживания России в будущем.

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