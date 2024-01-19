Иначе придется задействовать войска США: почему Байден и Белый дом поддерживают предоставление помощи Украине

Согласование военной помощи Украине поддерживает большинство в Конгрессе, однако не исключен негативный исход голосования.

Об этом президент США Джо Байден заявил, отвечая на вопросы журналистов о вчерашней встрече с членами Конгресса.

Поддерживает ли Конгресс

— Я считаю, что большинство членов Конгресса поддерживают помощь Украине. Вопрос — сможет ли незначительное меньшинство заблокировать ее, что было бы катастрофой, — отметил президент США.

Со своей стороны демократ, лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что Конгресс США после принятия временного бюджета должен приступить к одобрению пакета дополнительного финансирования национальной безопасности, который включает военную помощь Украине.

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— Как только Конгресс избежит приостановки работы, моя цель, чтобы Сенат как можно скорее перешел к принятию дополнительных мер по национальной безопасности. Наша национальная безопасность, наши друзья за рубежом и будущее демократии не требуют ничего другого, — написал он в соцсети X.

Какие угрозы, если США не выделят помощь Украине

В Белом доме назвали продуктивной встречу президента США Джо Байдена с конгрессменами-республиканцами. Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон сказала, что переговоры движутся в правильном направлении.

— Изучая уроки истории мы знаем, что диктаторы не останавливаются, когда их оставляют на произвол судьбы и не контролируют. Президент передал ощущение неотложности, стоящей на кону для партнеров НАТО в регионе. Конечно, мы не хотим, чтобы собственные войска оказались в ситуации, когда придется их привлекать на поле боя, — заявила Далтон.

Речь идет о согласованном Конгрессом США 15 января законопроекте о временном финансировании в два транша, чтобы сохранить федеральное правительство в марте и предотвратить его частичное закрытие в январе.

Напомним, что в октябре 2023 года Байден направил в Конгресс запрос на оказание финансовой помощи Украине в размере $61,4 млрд сроком на год, а также $14,3 млрд на усиление обороны Израиля. Однако в Конгрессе до сих пор не утихают споры относительно выделения данных средств, в частности, там требовали ужесточение иммиграционной политики.

18 января в западных СМИ появилась информация, что Байден готов пойти на уступки в этом вопросе, чтобы обеспечить помощь Украине.

Источник : Голос Америки

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