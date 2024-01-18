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Татьяна Забожко, редактор ленты

Из-за войны в Украине: в британской разведке заявили о риске перегрева экономики РФ

обвал рубля, рубль долар
Фото: Depositphotos

Российской экономике грозит перегрев из-за войны против Украины.

Согласно прогнозу разведки Минобороны Великобритании, вероятный риск остается, потому что Россия наращивает расходы на оборону за счет других сфер.

Повышение процентной ставки Центробанком

По последним данным, Центробанк России повысил процентную ставку на 1%, после чего новая отметка базовой ставки достигла 16%.

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Это уже пятое повышение с июля 2023 года, когда базовая ставка была на уровне 6,5%.

Инфляция в РФ

И хотя повышение ставки в этот раз было меньше, чем в предыдущие, уровень инфляции в РФ до конца 2023 года продолжил расти.

В частности, в годовом исчислении в ноябре речь шла о 7,5% против 6,7% в октябре.

В целом инфляция на 2023 год, по оценкам российской статистической службы, составит 7,4%, что почти вдвое превышает цель Центробанка.

Перспективы для российской экономики

По прогнозу разведчиков Минобороны Великобритании, война против Украины, очевидно, негативно отразится на перспективах экономики РФ.

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– Импорт превышал экспорт, что, вероятно, способствовало обесцениванию рубля с начала войны. Это, очевидно, и привело к инфляции, – отмечают британские разведчики.

Полномасштабная война в Украине длится уже 694-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Ministry of Defence

Інфляція, Война в Украине, Російська агресія, Росія
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