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Помощь Украине могут рассмотреть на следующей неделе — лидер республиканцев в Сенате

Мітч МакКоннел
Фото: Depositphotos

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл ожидает, что Сенат рассмотрит двухпартийное соглашение по финансированию Украины и безопасности границ на следующей неделе.

Об этом сообщает The Hill.

Он выразил уверенность, что участники переговоров обнародуют соглашение о безопасности границ в ближайшие несколько дней.

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— Я предполагаю, что мы, скорее всего, рассмотрим этот вопрос в Сенате на следующей неделе, — сказал сенатор.

Лидеры Республиканской партии говорят, что камнем преткновения остается разногласие относительно полномочий президента США Джо Байдена на условно-досрочное освобождение мигрантов, задержанных на южной границе страны.

Макконнелл, однако, утверждает, что республиканские законодатели не должны упустить возможность принять пакет законов, направленных на устранение угроз национальной безопасности, реформирование законодательства об убежище и полномочий администрации относительно высылки мигрантов из страны.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер поддержал уверенность Макконнелла в скором достижении соглашения.

— Впервые я настроен оптимистично. Впервые я думаю, что шансы на заключение сделки в Сенате больше, чем на то, что она не будет заключена. Это хорошая новость, — сказал он.

По словам сенатора, принятие дополнительного пакета — “одна из самых тяжелых вещей, которые Сенат делал за долгое время”.

— Украина уже страдает от нехватки оружия. И если Украина сдастся, мы будем страдать от последствий не месяцами, а годами, — добавил политик.

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Ранее президент США Джо Байден обсудил с членами Конгресса необходимость продолжать оказывать финансовую и военную помощь Украине.

Он призвал конгрессменов как можно быстрее принять законопроект о нацбезопасности.

С сентября 2023 года республиканцы в Палате представителей Конгресса США не могут договориться с демократами о продолжении поддержки Украины.

В декабре среди требований республиканцев появилось условие, что одобрение финансовой помощи для Украины на сумму более $60 млрд от США должно идти в одном законопроекте вместе с изменениями в миграционной политике США и усилением границы на юге страны.

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Источник: The Hill
Война в Украине, Сенат США, США
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