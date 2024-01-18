В 2024 году между Байденом и Си Цзиньпином будет больше контактов — Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в 2024 году Вашингтон и Пекин усилят взаимодействие на самом высоком уровне.
Об этом он сказал на экономическом форуме в Давосе.
По словам Блинкена, отношения с Китаем являются одними из самых сложных и ответственных. Сейчас Соединенные Штаты подходят к этому с позиции большей силы благодаря увеличению инвестиций внутри страны и активизации альянсов и партнерств за рубежом.
Госсекретарь подчеркнул важность стабилизации отношений, чтобы конкуренция между странами не переросла в конфликт.
Как отмечает агентство Bloomberg, усиление контактов между президентом США Джо Байденом и лидером Китая Си Цзиньпином может свидетельствовать о дальнейшей разморозке отношений.
— Ничто не заменит взаимодействие между лидерами, особенно когда вы имеете дело с Китаем. И я представляю, я знаю — вы увидите больше этого, — добавил Блинкен.
Он также напомнил, что во время встречи Байдена и Си в ноябре 2023 года лидеры договорились восстановить военную коммуникацию и сотрудничать в борьбе с наркотиками.