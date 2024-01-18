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В 2024 году между Байденом и Си Цзиньпином будет больше контактов — Блинкен

Джо Байден і Сі Цзіньпін
Фото: Getty Images

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в 2024 году Вашингтон и Пекин усилят взаимодействие на самом высоком уровне.

Об этом он сказал на экономическом форуме в Давосе.

По словам Блинкена, отношения с Китаем являются одними из самых сложных и ответственных. Сейчас Соединенные Штаты подходят к этому с позиции большей силы благодаря увеличению инвестиций внутри страны и активизации альянсов и партнерств за рубежом.

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Госсекретарь подчеркнул важность стабилизации отношений, чтобы конкуренция между странами не переросла в конфликт.

Как отмечает агентство Bloomberg, усиление контактов между президентом США Джо Байденом и лидером Китая Си Цзиньпином может свидетельствовать о дальнейшей разморозке отношений.

— Ничто не заменит взаимодействие между лидерами, особенно когда вы имеете дело с Китаем. И я представляю, я знаю — вы увидите больше этого, — добавил Блинкен.

Он также напомнил, что во время встречи Байдена и Си в ноябре 2023 года лидеры договорились восстановить военную коммуникацию и сотрудничать в борьбе с наркотиками.

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Источник: Bloomberg
Джо Байден, Энтони Блинкен, Китай, Сі Цзіньпін, США
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