Как у Сунака: Макрон заявил, что Париж дорабатывает гарантии безопасности для Украины

Франция находится на финальной стадии доработки двухстороннего соглашения по гарантиям безопасности для Украины, после чего оно будет подписано обоими главами государств.

Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон во время Всемирного экономического форума в Давосе 17 января.

— Премьер-министр Сунак совершил поездку несколько дней назад и подписал такое соглашение в сфере безопасности с президентом Зеленским. Мы дорабатываем такое же соглашение с Украиной, — обозначил он.

Отметим, что срок действия соглашения с Британией — 10 лет. Он может быть продлен по аналогии с другими подобными договорами о безопасности, которые заключены глобальными лидерами.

Сейчас смотрят

Обязательства по безопасности Великобритании по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО.

Напомним, британский премьер-министр Сунак во время своего визита в Украину 12 января, заявил, что Лондон предоставит Киеву крупнейший пакет военной помощи на сумму £2,5 млрд.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.