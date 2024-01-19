Атака на нефтебазу в Клинцах – чем взорвали резервуары и почему это важно

В Брянской области РФ в городе Клинцы, 19 января после атаки беспилотника начался пожар на местной нефтебазе. Тушение пожара продолжается до сих пор. Что расположено на этой нефтебазе и как ее могли атаковать, Факты ICTV узнавали у военного эксперта Александра Коваленко.

Клинцы Брянской области: что там находится

По словам эксперта, Клинцы – это важный транзитный узел в Брянской области для транспортировки и материально-технического обеспечения горюче-смазочными материалами, которое осуществляется в интересах российского Министерства обороны.

С этой нефтебазы отправлялись горюче-смазочные материалы, в том числе для нужд российских оккупационных войск. В первую очередь они предназначались для обеспечения группы войск Запад и Центр.

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– Оттуда уже транзитом материалы шли непосредственно в их зону ответственности во временно оккупированную Луганскую область, – сообщил Коваленко.

Чем могли ударить по нефтебазе в Клинцах

По словам эксперта, попадание было воздушным дроном.

– Российские местные власти сразу заявили, что они сбили дроны, которые летели на Брянщину над Клинцами, но результат этого мы видим, – отметил он.

Клинцы на карте: где находится город и какое расстояние до Киева

Клинцы́ — город в России, административный центр Клинцовского района и городского округа Клинцы Брянской области. Он расположен в почти 60 км от крайней северной точки на границе Украины и в 300 км от Киева.



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