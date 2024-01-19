Трамп выступил против соглашения о границе США, от которого зависит поддержка Украины

Дональд Трамп предостерег Республиканскую партию от заключения компромиссного соглашения о пограничной политике, от которого зависит дальнейшая военная поддержка Украины.

Об этом бывший президент США написал в соцсети Truth Social.

— Не думаю, что нам вообще следует заключать соглашение о границе, если мы не получим все необходимое, чтобы остановить вторжение миллионов людей, многие из которых приехали из неизвестных частей света, в нашу некогда великую — а она вскоре снова станет великой — страну, — отметил Трамп.

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Этот комментарий появился через несколько часов после того, как спикер Палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон и другие лидеры Конгресса встретились с чиновниками Белого дома, чтобы обсудить дальнейшие действия по запросу на финансирование национальной безопасности от администрации Байдена, который также включает финансирование Украины, средства для Израиля и безопасность границ.

Президент США Джо Байден 17 января обсудил с членами Конгресса необходимость продолжать оказывать финансовую и военную помощь Украине, призвав как можно быстрее принять законопроект о нацбезопасности.

По его словам, дальнейшее бездействие Конгресса ставит под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов, НАТО и остального свободного мира.

Байден отметил важность решения проблемы нелегальной миграции на границе и выразил свою приверженность достижению двухпартийного соглашения по пограничной политике и необходимости дополнительных ресурсов на границе.

Источник : The Hill

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