Держат подальше от фронта: разведка Британии о появлении нового самолета РФ А-50 вместо сбитого

РФ запустила новый самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 вместо сбитого.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Однако, разведчики говорят, что “новый самолет находится значительно дальше от линии фронта, что подтверждает успех Украины”.

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В сводке отмечают, ранее сообщалось, что 14 января российский самолет А-50 “почти наверняка” взорвался и впоследствии упал в Азовское море.

В Министерстве обороны отмечают, что A-50 является “ключевым инструментом” для российских операций над Украиной, “обеспечивая предварительное предупреждение об угрозах с воздуха, а также функции управления и контроля”.

По информации британской разведки, 17 января российские Военно-воздушные силы, судя по всему, “начали эксплуатировать еще один А-50, но на этот раз над сушей на территории России в районе Краснодарского края, дальше на восток от Украины”.

— Эта деятельность свидетельствует о снижении склонности к риску в отношении самолетов и попытку сохранить оставшийся A-50 с потерей его общей эффективности над Украиной, — говорится в сообщении.

Несмотря на отсутствие официальной позиции России относительно потери А-50, эта деятельность, вероятно, “демонстрирует молчаливое признание Россией успешной операции, проведенной украинцами против дорогого воздушного объекта”, отмечают в Минобороны Великобритании. Если потеря А-50 “произошла случайно, вряд ли понадобилось бы такое решение”.

Фото: Минобороны России

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