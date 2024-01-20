Может удвоить помощь: Борис Джонсон не верит, что Трамп бросит украинцев

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Дональд Трамп продолжит оказывать поддержку Украине, если снова станет президентом США.

Об этом Борис Джонсон написал в колонке для Daily Mail.

По его словам, война в Украине — это первостепенная борьба нашего времени, и союзники все еще не делают достаточно, чтобы помочь героической нации украинцев.

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За последние два года украинцы положили свои жизни не только во имя своей собственной свободы, но и принципов свободы и демократии во всем мире, отмечает Джонсон.

Бывший премьер-министр Великобритании решил разобраться, как американские президенты вообще реагировали на войну в Украине все 10 лет.

— Сначала спросите себя: кто из американских президентов первым встал на защиту Украины после вторжения Путина в 2014 году? Был ли это великий либеральный интернационалист Барак Обама? Нет, не он. Он не сделал ничего, чтобы вытеснить Путина из Украины, ни из Крыма, ни из Донбасса. Не сделали этого ни французы, ни немцы, ни, откровенно говоря, тогдашнее правительство Великобритании, которое решило — мистическим образом — умыть руки и доверить судьбу украинцев морально обанкротившемуся “нормандскому формату”, — заявил Борис Джонсон.

По его словам, именно Дональд Трамп предоставил украинцам комплексы Javelin, которые — вместе с британскими NLAW помогали в битве за Киев. Джонсон считает, что именно благодаря этому смелому решению Трампа, по крайней мере частично, украинцы смогли заставить путинские войска бежать.

— Поэтому, что бы сейчас ни говорили о президенте Трампа, я не могу поверить, что он захочет войти в историю как президент, который покинул страну, которой он уже существенно помог стать свободной, — отметил Борис Джонсон.

Он отметил, что когда Трамп станет президентом, то потребует, чтобы европейцы платили больше за собственную оборону — но это давняя политика США и даже Великобритании.

— Я просто не могу поверить, что Трамп бросит украинцев; наоборот, поняв, что с Путиным нельзя договориться, есть большая вероятность того, что удвоит усилия и завершит начатое — даст им то, что нужно для победы, — отметил экс-глава правительства Британии.

Если это так, то есть все шансы, что при Трампе Запад станет сильнее, а мир — стабильнее, говорит Джонсон.

А еще премьер Британии вспомнил, как при Трампе ликвидировали Касема Сулеймани, главу иранского Корпуса стражей исламской революции. А сейчас Россия обстреливает Украину иранскими ракетами и дронами.

Или можно вспомнить Сирию, где Башар Асад — еще один приспешник Ирана — травил собственный народ в 2013 году химическим оружием. А США во времена Барака Обамы ничего не делала, говорит Борис Джонсон.

— И что сделал Трамп, когда Асад сделал это снова и применил ядовитый газ против собственного народа в 2018 году? При поддержке Великобритании Трамп нанес ему такой сильный удар и уничтожил столько его самолетов, что Асад больше никогда не применял химическое оружие, — заявил Джонсон.

Источник : Daily Mail

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