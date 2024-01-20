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В Еврокомиссии рассказали, сколько снарядом ЕС сможет изготовить в 2024 году

155 мм снаряди
Фото: Getty Images

Европейский Союз до конца 2024 года будет иметь возможность произвести не менее 1,3 миллиона снарядов.

Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку и промышленности Тьерри Бретон, сообщает RTBF.

По его словам, сейчас перед Европой стоит двойная задача: предоставить военную помощь Украине и пополнить свои собственные запасы.

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Во время визита в Таллинн комиссар заявил, что большая часть артиллерийских снарядов, произведенных европейскими компаниями, была передана Украине и теперь эту недостачу надо восполнить.

— Мы переживаем решающий момент для нашей коллективной безопасности в Европе в агрессивной войне, которую ведет Россия в Украине. Европа должна и будет продолжать поддерживать Украину всеми своими средствами, — заявил Бретон.

Он заверил, что ЕС достигнет своей цели по производству одного миллиона снарядов в год в марте или апреле.

— Мы продолжим наращивать наши производственные мощности примерно с 1,3 до 1,4 миллиона к концу этого года и продолжим значительно увеличивать их в следующем году, — сказал еврокомиссар.

Он отказался раскрыть текущие показатели производства, так как это секретные данные.

По его словам, Европа, имея возможность производить миллион снарядов, должна быть уверена, что большая часть из них будет поступать Украине, так как это приоритет.

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Еврокомиссия, ЕС, Война в Украине, снаряди
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